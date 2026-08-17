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Vlada Republike Srbije pripremila je novi paket podrške građanima koji je vredan oko 600 miliona evra, a u okviru koga se nalazi i mera koja je već stupila na snagu, a koja se odnosi na smanjenje cena lekova koji se izdaju na recept za građane.

Ova mera ukupno podrazumeva izdvajanje od 104,8 miliona evra (12,2 milijarde dinara) za smanjenje troškova građana za lekove.

U okviru ove mere postoje dve podmere koje će smanjiti finansijsko opterećenje građana prilikom preuzimanja lekova sa A1 liste:

1. Od 1. avgusta 2026. godine u svim apotekama u Republici Srbiji na snazi je mera smanjenja doplate koju građani plaćaju za lekove. Ovo je vremenski ograničena mera na najmanje 12 meseci. Za ovu meru država izdvaja 8,5 milijardi dinara.

2. Druga mera stupila je na snagu danas - 17. avgusta i ona podrazumeva proširenje liste lekova koji će biti dostupni na recept.

To je trajna mera stavljanja novih lekova na recept gde država preuzima deo troškova za lekove koje sada građani plaćaju. Reč je o meri u sklopu paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Država je za to iz budžeta izdvojila 3,7 milijardi dinara, odnosno oko 32 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Spisak sniženih lekova u Srbiji od 1. avgusta Foto: Instagram Printscreen, Siniša Mali

Prva mera

Što se tiče prve mere, koja važi od 1. avgusta - građani koji su imali doplatu od 15% do 45% imaće doplatu od 10%, a građani koji su imali doplatu od 50% do 90% imaće doplatu smanjenu za 40%.

Ukupno to znači da će građani, umesto u rasponu od 10% do 90% učešća, imati doplatu za lekove ograničenu na raspon od 10% do 50%.

Ova mera će uticati na oko tri miliona građana, za njih država preuzima plaćanje dela doplate.

Broj lekova na koje mera utiče 769 - 99,6% lekova sa doplatom.

Najčešći iznos smanjenja doplate građana po pakovanju leka biće od 100 do 500 dinara za najveći broj lekova, ali na primer pumpice za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća biće jeftinije od 300 do 1.700 dinara.

Najveći broj lekova za koje je smanjena doplata odnosi se na lekove za hroničnu terapiju.

Spisak dela sniženih lekova i cene

Glukofaž koštao 283 dinara, posle mera 121 dinar

Flaviks antikoagulant koštao 302 dinara, posle mera 60 dinara

Lorista koštao 176 dinara, posle mera 50 dinara

Diaprel koštao 265 dinara, posle mera 102 dinara

Klindamicin koštao 226 dinara, posle mera 75 dinara

Hemomicin koštao 184 dinara, posle mera 92 dinara

Levoksa koštao 369 dinara, posle mera 92 dinara

Saflutan koštao 635 dinara, posle mera 181 dinar

Nolpaza koštao 195 dinara, posle mera 97 dinara

Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, posle mera 91 dinar

Panklav koštao 260 dinara, posle mera 71 dinar

Nebilet plus koštao 269 dinara, posle mera 73 dinara

Forxiga koštao 2.500 dinara, posle mera 1.650 dinara

Diuver koštao 372 dinara, posle mera 160 dinara

Preductal koštao 653 dinara, posle mera 363 dinara

Flekanid koštao 1.423 dinara, posle mera 285 dinara

Dolista koštao 574 dinara, posle mera 287 dinara

Movymia koštao 6.393 dinara, posle mera 1.827 dinara

Pentasa koštao 1.822 dinara, posle mera 911 dinara

Mirapexin koštao 560 dinara, posle mera 187 dinara

Prilinda Duo koštao 259 dinara, posle mera 65 dinara

Xalacom koštao 208 dinara, posle mera 69 dinara

Foster koštao 1.728 dinara, posle mera 494 dinara

Symbicort koštao 1.159 dinara, posle mera 331 dinara

Trimbow koštao 2.550 dinara, posle mera 850 dinara

Druga mera

Druga mera je trajna i znači nove lekove na recept - država preuzima deo troškova za lekove koje su do sada građani plaćali u potpunosti. Na listu lekova se stavlja 16 novih lekova za razređivanje krvi i dva nova leka za srčanu slabost. (Ova mera kreće od danas - 17. avgusta zbog sprovođenja zakonske procedure nabavke.)

Dakle, za nove lekove na recept, država od 17. avgusta preuzima deo troškova, koje su do sada građani plaćali u celosti.

1. Za lekove za razređivanje krvi, između ostalog i za prevenciju moždanog udara, RFZO će plaćati 70% troškova, a građani 30%.

Građani su za ove lekove do sada izdvajali 1.700 do 6.000 dinara, dok će prema novim uslovima njihova doplata iznositi od 600 do 1.100 dinara.

2. Za dva leka za lečenje srčane slabosti građani će plaćati 50% troškova.

Građani su do sada plaćali 2.500 do 4.500 dinara, a ubuduće će izdvajati oko 1.700 dinara za te lekove.

Dakle, država preuzima deo troškova za veliki broj lekova, čime će biti značajno smanjene njihova doplata koje plaćaju građani. Istovremeno, proširuje se lista lekova koji će biti dostupni na recept, kako bi neophodna terapija bila pristupačnija većem broju pacijenata.

Ministar Lončar o pojeftinjenju lekova: Od danas se dešavaju 2 velike stvari

Povodom stupanja na snagu nove mere države - trajno pojeftinjenje lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i srčane slabosti, obratio se javnosti i ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

- Od danas, svi pacijenti odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno manje, ali svako mora da ima recept izabranog lekara - rekao je ministar Lončar. Reč je o lekovima koji se dobijaju isključivo na recept, a cene dve grupe lekova značajno su snižene.

Lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi

Njihova cena, koja je do nedelje iznosila između 1.700 i 6.000 dinara, od danas je spuštena na cenu od 600 do 1.100 dinara. Građani će u apotekama plaćati 30 odsto od cene leka, dok će preostalih 70 odsto kompenzovati država.

Lekovi za srčane slabosti

Cene ovih lekova, koje su se ranije kretale između 2.500 i 4.500 dinara, od danas su niže za najmanje 50 odsto.

Predsednik Vučić je naglasio da je reč o najvažnijim lekovima koji "znače život za ljude". Za sve lekove iz ove dve kategorije građani moraju imati lekarski recept kako bi ostvarili pravo na umanjenu cenu.

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"Ne možete da odete u apoteku i kažete: Dobar dan, videli smo, dajte mi taj i taj lek" Lončar objasnio kako do jeftinijeg leka

- Pošto ima dosta pitanja kako šta, o čemu se radi, jedan deo ljudi razume, jedan deo ne razume, da pojasnimo šta se od danas dešava, rekao je dr Lončar i naglasio:

- Od danas se dešavaju dve velike stvari, a to je da oni lekovi koji do danas su se kupovali u apotekama i plaćali u punoj ceni, pričamo o lekovima antikoagulantnim za tu antikoagulantnu terapiju i lekovima za srčanu insuficijenciju, te dve grupe lekova, od danas, za pacijente kojima je prepisan taj lek, jedan od ta dva leka, i imaju recept svog izabranog lekara, odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno, znatno manje.

- Ja ću vam nabrojati i tačno koliko će oni plaćati taj lek. Znači, šta je neophodno? Ne možete da odete u apoteku i da kažete: "Dobar dan, videli smo, dajte mi taj i taj lek. " Ne, nego morate da imate recept svog lekara.

- Želim da znaju ljudi da je ovo trajna mera, da ovo nije povezano ni sa čim, da neće trajati mesec, dva, tri, do kraja godine. Znači, ovo je trajna mera, uvedena u pravilnik, i trajaće sve vreme. Nema nikakvog ograničenja, i nema nikakve potrebe da odu da uzimaju veće količine lekova.

- Broj 1: nije dobro da stoje ti lekovi kod kuće. Broj 2: imaju svoj rok trajanja, a i izazvaćemo manjee nestašice u nekoj apoteci ako odlazimo i ako uzimamo više tih lekova. Za tim, stvarno, nema nikakve potrebe. Uzimajte onoliko koliko vam je potrebno. Proizvođači ne gube ništa. Proizvođačima samo onaj deo novca koji nisu dali građani, daje država Srbija. Prema tome, za proizvođača cena leka se ne menja, objasnio je ministar Lončar.

- Samo na svoj teret preuzima država. Eto, to su, to su najbitnije mere. Mi ćemo izaći na našem sajtu Ministarstva zdravlja za sve dileme koje ljudi da se potrudimo da odgovorimo. Krenućemo i u kontrolu apoteka, da vidimo kako se ovo primenjuje i šta se radi. Tako da, mislim da građani treba da budu zadovoljni, i mislim da je ovo velika, velika stvar, i velika ušteda za budžete svih porodica i svih ljudi koji koriste ove lekove.

Koji lekovi su pojeftinili i koliko? Premijer Macut saopštio detalje novih mera

Pacijente u Srbiji od danas očekuje proširenje liste lekova koji se izdaju na recept o trošku države.

Premijer Đuro Macut izjavio je da merom pojeftinjenja i smanjenjem troškova za lekove država nastavlja da vodi računa o građanima i da ih obezbeđuje najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku.

- Od danas Srbija obezbeđuje svojim građanima 18 lekova koji će se nalaziti na listi lekova, 16 antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane insuficijencije. Lekovi služe za prevenciju duboke venske tromboze, šlogova ili plućne embolije, i do sada su ih naši sugrađani plaćali u iznosu od 1.600 do 6.000 dinara, što je bio pun obim troškova za ove lekove, dok će sada država pokrivati 70 odsto cene ovih lekova, i oni će od sada participirati u iznosu od 600 do 1.100 dinara - rekao je premijer Macut povodom stupanja na snagu mera pojeftinjenja lekova.

Kako kaže, troškove za dva leka za lečenje specifičnih oblika srčane insuficijencije pokrivaće država u iznosu od 50 odsto.

- Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuitet u očuvanju njihovog zdravlja i njihovog kvaliteta života - dodao je on.

Ministar Mali: Još jedno ispunjeno obećanje koje smo dali građanima Srbije

- Još jedno ispunjeno obećanje koje smo dali građanima Srbije!

- Nastavljamo sa sprovođenjem mera iz paketa podrške i sa smanjenjem troškova građana za lekove, pa je tako od danas, na listu lekova stavljeno 18 novih lekova, za koje država preuzima najveći deo troškova. To znači da građani od danas imaju pravo na nove lekove na recept o trošku RFZO, a koje su do sada plaćali u celosti, objavio je jutros ministar finansija Siniša Mali.

Od danas na listi 18 novih! Država preuzima i do 70% troškova

- Ovo je trajna mera stavljanja novih lekova na recept gde država preuzima deo troškova za lekove koje su građani do sada plaćali, pa će ta terapija biti dostupna većem broju pacijenata nego što je bilo do sada. Inače, za ovu meru će se godišnje izdvajati 3,7 milijardi dinara.

- Na Listu lekova su stavljeni novi oralni antikoagulansi, čak 16 lekova za sprečavanje moždanog udara i šloga, i za te lekove država preuzima 70 odsto troška, a građani 30 odsto. Inače, do sada su građani izdvajali oko 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju leka, a sada će, doplata iznositi od 600 do 1.100 dinara.

- Takođe, na Listu su stavljena i dva nova leka za srčanu slabost, za koje će građani plaćati 50 odsto troškova. Troškovi građana za ove lekove će biti značajno smanjeni pošto su do sada za njih plaćali između 2.500 i 4.500 dinara, a od sada će izdvajati oko 1.700 dinara.

- Naravno, ne smemo zaboraviti ni da je od 1. avgusta, u svim apotekama u Srbiji, na snazi mera smanjenja doplate koju građani plaćaju za lekove.

- Ovakve mere znače manje izdvajanja iz kućnog budžeta, lakši pristup terapiji i veću sigurnost za pacijente i njihove porodice. Najvažnije je da lek bude dostupan onda kada je potreban, i da njegova cena ne bude prepreka za redovno lečenje, zaključio je Mali.