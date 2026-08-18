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Tokom jučerašnjeg dana Sektor za vanredne situacije imao je 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom, gde je jedna osoba nastradala, rekao je pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović.

Požar na Stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara.

Davor Vidović iz SVS-a: Jedna osoba nastradala u jučerašnjem požaru

Davor Vidović, pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice SVS rekao je za RTS da je najkritičnije u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila 3.500 hektara šume i niskog rastinja.

Napomenuo je da je od početka godine SVS imao 24.000 intervencija, polovinu su činili požari na otvorenom prostoru i tada su stradale četiri osobe.

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"Juče je SVS imao 201 intervenciju, 146 požara na otvorenom prostoru, gde je jedna osoba nastradala", rekao je Vidović.

U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera, na Ubu.

I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde najveći izazov predstavlja izuzetno nepristupačan i kameni teren.

Vatrogasno-spasilačke ekipe Sektora za vanredne situacije i pripadnici drugih nadležnih organa nastavili su aktivnosti na gašenju i suzbijanju požara u Deliblatskoj peščari, gde situaciju dodatno otežava konfiguracija terena i jak vetar. Na gašenju požara angažovano je više od 330 pripadnika različitih službi.