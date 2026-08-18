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Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku danas polažu test iz matematike.

Učenici su juče polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika od 9 do 11 časova, danas u istom terminu, predviđeno je polaganje testa iz matematike, dok će u sredu, 19. avgusta, takođe od 9 do 11 časova, učenici polagati treći test iz jednog od pet predmeta po izboru.

Preliminarni rezultati

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak, 20. avgusta do 8 sati ujutru.

Istog dana, od 12 do 16 časova, moguće je podneti prigovor učenika na rezultate testa male mature, dok će konačni rezultati biti objavljeni, takođe u četvrtak 20. avgusta do 20 časova.

Upis u srednje škole

Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu predviđen je 24. i 25. avgusta 2026. godine, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole.

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Takođe, krajem avgusta obaviće se i prijavljivanje i raspoređivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina.

Završni ispit polažu svi učenici na kraju osmog razreda, kao i polaznici koji su obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih, navodi se u saopštenju.

Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu.

Kurir/ RTS