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Čini se da su najvažniji dani malih maturanata prošli, i jesu što se tiče učenja, ali neizvesnosti nije kraj.

Sve do 1. jula osmaci i njihovi roditelji neće moći da se skroz opuste, jer slede dva ključna datuma - prvo popunjavanje liste želja, što je veoma bitan korak kome treba pristupiti strateški, a zatim i konačno raspoređivanje po srednjim školama, a na osnovu popunjene liste želja, što će se desiti 29. juna.

Podsetimo, mali maturanti polagali su 15, 16. i 17. juna tri testa male mature: Srpski jezik i književnost, odnosno maternji jezik i književnost, matematiku i jedan od pet predmeta koje su mogli da biraju sa liste nastavnih predmeta iz prirodnih i društvenih nauka: biologija, geografija, istorija, fizika i hemija.

Šta sledi u petak i subotu

U četvrtak su, dan ranije nego što je to predviđeno kalendarom upisa u srednje škole, na portalu Moja srednja škola objavljeni i preliminarni rezultati završnog ispita, tako da osmaci mogu da saznaju koliko su bodova osvojili i da u petak, 19 juna, ukoliko smatraju da su iz nekog razloga oštećeni, ulože prigovor.

Ukoliko učenici imaju primedbe na broj bodova, moći će elektronski ili neposredno u školi da ulože prigovore prvostepenoj, a zatim i drugostepenoj komisiji. Nakon što se reše sve eventualne žalbe, konačni rezultati male mature biće objavljeni u ponedeljak, 22. juna do 8 sati ujutru.

Detaljna satnica

19. 6. 2026. godine, 8:00-15:00 - Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)

19. 6. 2026. godine, posle 16:00 i 20. 6. 2026. godine, do 8:00 - Dostavljanje odgovora prvostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)

20. 6. 2026. godine, 08:00-15:00 - Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi - za drugostepenu komisiju

20. 6. 2026. godine, posle 16:00 - Dostavljanje odgovora drugostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)

20. 6. 2026. godine, od 10:00 - Provera sklonosti za upis učenika u 7. razred za program osnovnog obrazovanja učenika obdarenih za matematiku

Ponedeljak - dan za konačne rezultate

22. 6. 2026. godine, do 08:00 - Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

A onda ključni momenat - popunjavanje liste želja

Sledeće nedelje, maturante čeka novi "Dan D" - popunjavanje i predaja liste opredeljenja (želja). Ovaj presudni korak obavljaće se od utorka, 23. juna u 8 ujutru, do srede, 24. juna u 15 časova.

Liste se mogu popuniti elektronskim putem ili neposredno dolaskom u osnovnu školu. U ovom delu procesa koncentracija je najvažnija, jer je samo jedna greška u koracima dovoljna da učenik ne upiše željenu srednju školu.

Od presudne je važnosti listu želja popuniti racinoalno.

Polaganje završnog ispita je samo prvi deo posla na putu ka upisu u željenu srednju školu, a ovo su ostali važni datumi:

1. Prigovori na preliminarne rezultate

Svi oni koji imaju primedbe na broj bodova mogu sutra (petak, 19. jun) od 8 do 15 časova uložiti prigovor na preliminarne rezultate male mature u elektronskoj formi ili neposredno u školi.

Dostavljanje odgovora prvostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita obaviće se takođe sutra od 16 sati, pa do 8 sati u subotu 20. juna

U subotu, 20. juna od 8 do 15 časova prema kalendaru aktivnosti u toku je prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi - za drugostepenu komisiju.

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Takođe u subotu, ali posle 16 časova omogućeno dostavljanje odgovora drugostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi).

2. Konačni rezultati male mature

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita, odnosno male mature biće u ponedeljak 22. juna do 8 sati ujutru. Istog dana obavlja se upis u muzičke i baletske škole.

3. Popunjavanje liste želja

Popunjavanje liste želja obavlja se elektronskim putem i neposredno, dolaskom u školu, tokom celog utorka (23. jun) od 8 ujutru pa do srede (24. jun) do 15 časova.

4. Provera liste želja

Provera tačnosti liste (želja) od strane učenika u osnovnim školama elektronskim putem i neposredno u školi odvijaće se u četvrtak (25. juna).

5. Prigovor na liste želja

Istog dana (25. jun) odvija se prijem prigovora učenika na izražene liste želja i unose se ispravke neposredno u školi.

6. Konačna lista želja

Objavljivanje konačne liste želja učenika biće u petka (26. juna) kada je moguća i njena provera na zvaničnom sajtu.

7. Konačni rezultati raspodele po školama

Ključni dan za buduće srednjoškolce biće ponedeljak, 29. jun jer će tada do 8 sati ujutru biti objavljeni konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u srednjim školama za prvi upisni krug. Dakle, tada će učenici saznati i koju su školu i upisali.

8. Drugi krug upisa

Takođe 29. juna biće objavljena i preostala slobodna mesta za upis u drugom krugu.

9. Lista želja za drugi upisni krug

Učenici će isto 29. juna od osam ujutru do tri sata posle podne moći da popune i predaju liste opredeljenja za drugi upisni krug, što se može uraditi elektronskim putem ili neposredno u školi.

10. Objavljivanje rasporeda učenika za drugi upisni krug

U utorak (30. jun) biće objavljen konačni raspored konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu.

11. Prijava za upis

U sredu i četvrtak (1. i 2. jul) od osam ujutru, pa do tri sata posle podne omogućeno je podnošenje prijava za upis učenika u srednje škole elektronskim putem, nakon prvog i drugog upisnog kruga.

Za one koji više vole tradicionalni pristup, 1. i 2. jula isto od osam ujutru do tri sata posle podne, moguće je podnošenje prijava za prvi upisni krug neposredno u školama, osim za upis u muzičke i baletske škole.

12. Završni upisni rokovi

U sredu 1. jula biće objavljena preostala slobodna mesta nakon drugog upisnog kruga, do osam sati ujutru.

13. Zavrsni ispit, rezultati i upis po FOOO programu

Kada je u pitanju avgust, u kalendaru male mature na sajtu "Moja srednja škola" objavljeni su svi važni datumi za Osnovno obrazovanje odraslih po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO).

Kurir/ Blic