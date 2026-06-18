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Ministarstvo prosvete obaveštava učenike i roditelje da su preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni danas, u 15 časova, na portalu Moja srednja škola, što je ranije nego što je to predviđeno Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja.

Objavljivanje preliminarnih rezultata omogućava dodatno vreme učenicima da zajedno sa svojim roditeljima sagledaju rezultate testova i pripreme eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, koji se mogu uložiti 19. i 20. juna neposredno u školi ili elektronskim putem, putem portala Moja srednja škola.

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Mogućnost ranije objave rezultata završnog ispita rezultat je unapređenja informacionog sistema i procesa za realizaciju završnog ispita, ali i dobre koordinacije, blagovremene komunikacije i saradnje svih aktera.

Naime, unapređenje na kome su radili Ministarstvo prosvete, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao i Fakultet organizacionih nauka, a koje je omogućilo veću efikasnost i objektivnost pregledanja testova, implementirano je 2020. godine i odnosilo se na uspostavljanje centra za skeniranje testova.

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Od 2023. godine broj skening centara je povećan na 33. U ovim centrima testovi učenika su skenirani. Provera odgovora na pitanja zatvorenog tipa je digitalizovana i vrši se putem softvera, dok su odgovore na pitanja otvorenog tipa pregledala po dva nastavnika u cilju veće pouzdanosti i objektivnosti.

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita biće u ponedeljak 22. juna 2026. godine.

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Dejan Vuk Stanković

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Počeo je završni ispit za učenike osmog razreda! Ovo su stvari koje je neophodno imati sa sobom na polaganju male mature!  Izvor: Kurir televizija