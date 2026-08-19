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Jana Pastel iz Rusije nedavno je otvorila je svoju radnju nakita u Novom Sadu. Pre nego što je došla u Srbiju i započela biznis, sličan biznis je imala u Moskvi. Međutim, otvaranje radnje i jedna od prvih mušterija ju je ostavila u suzama.

Razlog? Srpkinja je od Jane tražila da nauči sprski jezik ako već živi i i radi u našoj zemlji.

"Takav ton mi nije blizak"

"Prvog dana rada u svojoj prodavnici rasplakala sam se. Čini mi se da sam tog dana nadrljala za sve Ruse.

U prodavnicu je ušla jedna Srpkinja. Pitala sam je da li možemo da pređemo na engleski. Umesto odgovora, prilično oštro mi je rekla da, ako živim u Srbiji, treba da govorim srpski. U smislu da joj je dosta toga što Rusi dolaze ovde, a ne uče jezik. Tada me je to baš povredilo.

Takav ton mi ni danas nije blizak. Nisam takve stvari doživela. Ali samu poentu razumem. A šta vi mislite o tome? Da li je čovek dužan da odmah počne da uči jezik zemlje u kojoj živi", napisala je Jana uz video-klip na Threds-u.

Život u novoj zemlji zahteva ogromnu energiju

Janin video-klip privukao je dosta pažnje na Threads-u, naročito među Rusima koji žive u Srbiji, pa je dan nakon objavljenog snimka objavila da želi da odbrani sve koji su se doselii u Srbiju.

Jana Pastel Foto: pastel.club.rs / Instagram / Screenshot

"U odbranu svih nas koji smo se doselili u Srbiju, želim da kažem još nešto. Život u novoj zemlji zahteva ogromnu količinu energije. Stvari o kojima ranije nisi ni razmišljao i koje si rešavao automatski, od izbora lekara do kupovine najobičnije stvari, ovde ponovo zahtevaju traženje, prevođenje, poređenje, pitanja i donošenje odluka. Sve ono što je nekada bilo deo svakodnevice bez ikakvog napora, u novoj zemlji ponovo moraš da naučiš.

Zato ponekad ne učimo jezik dovoljno brzo ne zato što ne želimo da ga naučimo ili zato što ne poštujemo zemlju u kojoj živimo. Jednostavno, mnogo vremena i energije odlazi na rešavanje osnovnih životnih potreba i na to da ponovo izgradimo svakodnevni život od nule.

A za učenje jezika potrebni su vreme, koncentracija i svakodnevna praksa. I ponekad za to jednostavno više nema energije.

A onda, vremenom, sami sebi napravimo mali udoban svet u kojem možemo da funkcionišemo i bez dobrog znanja jezika: dostava, saloni, servisi, prijatelji, poznata mesta i ljudi kojima možemo da se obratimo.

I što nam je u tom svetu udobnije, to je manje situacija koje nas primoravaju da svakodnevno govorimo srpski.

To nije opravdanje. I sigurno nije nepoštovanje Srbije, njenog jezika ili ljudi.

Samo još jedna strana života u novoj zemlji koju možda nije uvek lako videti sa strane", napisala je Jana.