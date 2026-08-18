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Cene 18 lekova koji se izdaju isključivo na recept od juče su trajno snižene za 50 do 70 odsto, što će posebno olakšati troškove terapije stotinama hiljada hroničnih pacijenata u Srbiji. Nove cene iznose najviše 1.700 dinara, a pojedini pacijenti moći će da uštede i do 10.000 dinara.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji, govorio je prof. dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

- Kupio sam neke lekove za sebe i zaista video da su ljudi shvatili koliko je važna ova mera koju je država uvela. Vidim povećane gužve i zainteresovanost građana. Ono na šta bih hteo da skrenem pažnju jeste da će lekova biti dovoljno i da nema potrebe da se prave zalihe, jer vidim da mnogo ljudi stoji u redovima i misle da će ovo možda biti kratkoročna mera. Ova druga mera, koja je od juče stupila na snagu, jeste trajna mera. Država je izdvojila 37,3 milijarde dinara, odnosno oko 32 miliona evra, na godišnjem nivou. U ovako teškoj globalnoj ekonomskoj situaciji izdvojiti toliko novca je za svaku pohvalu - rekao je Đerlek.

Foto: Kurir Televizija

Mera koja će olakšati lečenje građanima

Đerlek je ukazao na značaj pojeftinjenja lekova i poručio da će njihovo snabdevanje biti uredno, uz podsećanje na ranije najavljeno obećanje.

- Ono što me posebno raduje jeste da država nastavlja sa paketima pomoći građanima. Ali, budući da sam lekar, ova mera koja se odnosi na zdravstvo i pacijente je, rekao bih, revolucionarna i izuzetno važna, jer direktno utiče na kvalitet lečenja i spasavanje života. Kada govorimo o apotekama i njihovom snabdevanju, tu neće biti problema. Sve apoteke će biti dovoljno snabdevene i, u zavisnosti od potreba pacijenata, građani će moći da dobiju svoje lekove. Ono što hoću da kažem jeste da je ispunjeno obećanje koje je predsednik dao pre nekoliko meseci - istakao je Đerlek.

Apelovao je na građane da se o proceduri informišu kod lekara i naglasio da se pojeftinjeni lekovi i dalje izdaju isključivo uz recept.

- Znači, ponavljam onu staru mantru: sve što predsednik obeća, to se i ispuni. Na neki način se tako stvara poverenje između građana, predsednika i države - da se ono što je obećano zaista i ispuni. Jer, što kažu, reči su reči, a dela su dela. Zato bih apelovao na građane da se jave svojim izabranim lekarima ili specijalistima, da im prepišu lekove, a potom da sa receptom odu u apoteku. Tu postoji i određena nedoumica koju je ministar juče pomenuo, jer pacijenti ne razumeju baš najbolje proceduru. Važno je da znaju da lek jeste jeftiniji, ali se i dalje izdaje uz recept - kaže Đerlek i dodaje:

Na Listu se stavljaju i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji su primarno lekovi za dijabetes Foto: Shutterstock

- Direktori treba da apeluju na izabrane lekare, a mi svi zajedno treba da informišemo javnost. Ljudi moraju da znaju kako da dođu do svog leka, ali i na koji način da iskoriste ovu pogodnost, jer su cene zaista neuporedivo niže. Ovo predstavlja veliku uštedu, posebno za stanovništvo koje je siromašnije i koje nije u situaciji da raspolaže sa dovoljno novca i za život i za lečenje. Tu se najčešće radi o starijoj populaciji, odnosno ljudima od 65, 70 i više godina - za emisiju "Redakcija", objasnio je Đerlek.

"Država će ubacivati i nove lekove na liste" Na pitanje voditeljke Snežane Petrović da li se razmatra mogućnost za pojeftinjenje lekova koji se ne uzimaju na recept, Đerlek kaže da uvek država razmišlja u smeru unapređivanja zdravstvenog sistema.

- Država uvek razmišlja da unapređuje zdravstveni sistem. Jedan vid tog u napređivanja je i medikamentna terapija i terapija pacijenata. Skoro je potpisan ugovor sa Astra Zenekom za četiri nova leka za lečenje karcinoma dojke, debelog creva koji košta stotine miliona evra. Potpisan je ugovor sa američkom firomom takođe za lečenje maligniteta, jer postoji prava epidemija maligniteta u ovom delu Evrope. Država će non-stop ubacivati nove lekove na liste vodeći računa o zdravlju pacijenata, a naravno dobra ekonomija i naša stabilna sitacija u državi, sve nam to omogućuje. Ekonomija i zdravstvo su nerazdvojive, koliko nam je jaka ekonomija, toliko nam je jako i zdravstvo - zaključuje Đerlek.

01:43 Pojeftinili lekovi, građani pohrlili u apoteke! Mirsad Đerlek za Kurir TV otkrio detalje mere koja donosi VELIKE UŠTEDE: "Nema potrebe da se prave zalihe" Izvor: Kurir televizija

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