Slušaj vest

Jutros nas je probudila kratkotrajna kiša, međutim nećemo dugo uživati u osveženju i prijatnim temperaturama jer je Republički hidrometerološki zavod izdao upozorenje na snažan toplotni talas od četvrtka, sa temperaturama do 42 stepena Celzijusa, koji će trajati najmanje do 25. avgusta.

A šta nas sve čeka do kraja leta, za emisiju "Puls Srbije", otkrio je Ivan Ristić, meteorolog. Kako je naveo, već od 19. avgusta očekuje se ponovni porast temperature i to za 15 stepeni.

- Sledi velika promena vremena. Stiže afrički anticiklon i vazduh iz Sahare. On obično kreće iz Sahare, prelazi preko Maroka i Španije, zatim ide prema zapadnoj Evropi, Francuskoj, Engleskoj, Nemačkoj i Italiji, a onda stiže i do nas. Sada taj svežiji vazduh sa Atlantika polako popušta na zapadu Evrope i kreće prema nama - rekao je Ristić.

meteorolog Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Stiže novi temperaturni udar

Meteorolog je otkrio šta nas očekuje tokom narednih dana, uz posebno upozorenje na najtoplije delove zemlje.

- Centar vrelog vazduha će tokom vikenda, odnosno od četvrtka, petka i subote, biti iznad južne Srbije, gde će biti najtoplije. Republički hidrometeorološki zavod prognozira temperature do 42 stepena. Ćuprija i Leskovac biće neke od najtoplijih tačaka u Srbiji. Smederevska Palanka bi mogla da dostigne oko 40 stepeni, dok u Beogradu očekujemo oko 38, a moguće je da temperatura dostigne i 39 stepeni. To će potrajati u kontinuitetu pet do šest dana - nastavio je.

Upozorio je na dodatne faktore koji će naredni toplotni talas učiniti posebno neprijatnim i apelovao na oprez tokom najtoplijeg dela dana.

- Dakle, skoro nedelju dana biće veoma vruće. Dodatni problem je što neće biti vetra. Prethodni toplotni talas smo lakše podnosili upravo zbog košave. Sada nećemo imati taj prirodni ventilator. Biće i sparno, pa će se vrućina još teže podnositi. Zato treba izbegavati najtopliji deo dana, naročito direktno izlaganje suncu. Temperatura na suncu može biti i 48 stepeni, ali to nije temperatura vazduha. Zato treba što više boraviti u hladu i aktivnosti planirati u delovima dana kada nije najtoplije - upozorio je meteorolog.

Foto: Zorana Jevtić, RHMZ Printscreen, Shutterstock

RHMZ upozorava na ekstremno visoke temperature

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, najave RHMZ-a na ekstremno visoke temperature treba shvatiti ozbiljno.

- Modeli mi pokazuju temperature oko 40 stepeni, tako da je realno očekivati veoma visoke temperature. Što se tiče padavina, teško da će ih biti. Videli ste i noćas i jutros koliko je malo kiše palo. To su bile veoma slabe padavine. Nadam se da su bar malo pomogle u gašenju požara, posebno u Deliblatskoj peščari, ali teško je reći koliko su uticale na situaciju. Trenutno je na snazi narandžasti meteo alarm, koji će brzo preći u crveni. Kada temperature pređu 38 stepeni, aktivira se crveni meteoalarm. On bi mogao da bude na snazi od četvrtka, pa se do utorka. Tada postoji veća opasnost po ljude i živi svet, ali i povećan rizik od požara. Moramo maksimalno da vodimo računa - istakao je Ristić.

Upitan da li je ovo najtoplije leto do sada, Risitć ističe da teba sačekati da se, kako navodi, sve sumira.

- Videćemo kada se sve sumira. Nas je jul svojevremeno spasio, jer je bio relativno prijatan u odnosu na ovo što smo kasnije imali. Mnogi su pomislili da će leto proći bez velikih vrućina, a onda su krajem jula i tokom avgusta usledile velike temperature. Za sada se ne vidi neko jače zahlađenje. Ne vidi se ni novi toplotni talas, ali, poučen onim što se dešavalo tokom prethodnog meseca, ne bih se iznenadio da i posle 25. avgusta ponovo imamo temperature do 35 stepeni. Iskreno se nadam da ćemo krajem avgusta ili početkom septembra konačno završiti sa temperaturama iznad 35 stepeni. Temperature od 32-33 stepena smo već navikli da podnosimo, ali preko 35 stepeni postaje veoma teško - kaže Ristić.

Beograd bez predaha i tokom noći, suša se nastavlja

Ako hoćete da se odmorite ovih dana, sklonite se iz grada, poručuje meteorolog Ivan Ristić.

- Ako želite da narednih pet, šest ili sedam dana spavate kako treba, moraćete da se sklonite iz grada, recimo na planinu. Na Zlatiboru će biti prijatno, a noći će biti dovoljno sveže da će vam možda trebati i ćebe. I širom Srbije će tokom noći temperatura više padati nego u Beogradu. U Ćupriji očekujem minimalnu temperaturu ispod 20 stepeni, dok će u Beogradu biti oko 25. To znači da će u stanovima biti i više od 30 stepeni, posebno kod onih koji ne koriste klimu tokom noći - kaže Ristić.

Foto: Shutterstock

Ristić podvlači i da će ovo najverovatnije biti još teži period za poljoprivredu, jer se suša nastavlja, a ni u Evropi nema dovoljno padavina.

- Gledao sam prognoze i za sada nema ozbiljnijih ciklona koji bi mogli da donesu značajniju kišu. U Nemačkoj su ove godine oboreni temperaturni rekordi, izmeren je čak 41 stepen u Berlinu. Ni oni nisu očekivali ovakvo leto. Od maja imaju probleme sa tropskim temperaturama. Problem sa Dunavom se nastavlja, a u narednom periodu nema na vidiku značajnijih padavina - kaže Ristić.

"Ozbiljno zahlađenje sledi krajem septembra"

Meteorolog Ivan Risitć ističe da bi u septembru trebalo da dođe do ozbiljnijeg zahlađenja i značajnog pada temperature.

- Temperatura bi mogla da padne i za 15 do 20 stepeni, pa ćemo praktično morati potpuno da promenimo garderobu. Poslednjih godina takva zahlađenja uglavnom dolaze krajem septembra. Kada sam bio mlađi, tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, zahlađenje je često dolazilo već krajem avgusta. Sada se to pomerilo gotovo mesec dana kasnije. Krajem septembra bi, prema sadašnjim prognozama, moglo da dođe do jačeg zahlađenja, a tada već počinjemo da razmišljamo i o grejnoj sezoni. Dakle, za mesec dana ćemo pričati o potpuno drugačijim temama - naveo je Ristić za Kurir televiziju.

03:52 STIŽE NOVI TOPLOTNI UDAR, NEMA SPASA OD VRUĆINE! Meteorolog Ristić upozorava: "Ovo će biti još teže" - Evo kada će temperature dostići 40 stepeni Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs