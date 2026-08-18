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Željko Simić (31) iz Požarevca krenuo je s devojkom Marijom na nesvakidašnje putovanje do Grčke, i to ni manje ni više nego čuvenim "fićom".

Umesto modernog automobila, klime i auto-puta, izabrali su staru domaću mašinu, sporedne puteve i avanturu koja je privukla veliku pažnju ljudi duž puta, ali i na društvenim mrežama.

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Foto: Privatna arhiva

Prava avantura

Kako kaže Željko za Kurir, ljubav prema "Zastavinim" vozilima i starim automobilima kod njega traje odmalena, a posebno mesto u njegovoj porodici zauzima upravo legendarni "fića". Na put do Olimpa, nešto duži od 600 kilometara, krenuli su sa željom da pokažu da za pravu avanturu nisu neophodni skupi automobil i moderna tehnologija.

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Fićom na more

- Ljubav prema "Zastavinim" vozilima kod mene traje od malih nogu, a u porodici imamo dugu tradiciju vožnje i održavanja "fića". Ideja da krenemo na Olimp rodila se iz želje za pravom, autentičnom avanturom. Hteli smo da dokažemo da za nezaboravan odmor i avanturu nisu potrebni skupi moderni automobili, visoka tehnologija i klima, već samo dobra volja, malo domaće mehanike i vožnja s dušom - navodi Željko.

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Foto: Privatna arhiva

"Fića" je kod Željka dve godine, ali je ovaj automobil mnogo duže deo njihove porodične priče.

- "Fića" je u našoj kući domaća životinja već decenijama, otac je auto-mehaničar, pa nam je čačkanje oko mehanike u krvi. Pre samog puta odradili smo detaljan pregled i pripremu, mada staroj mehanici uvek treba posvetiti pažnju. Zanimljivo je da smo svesno izbegavali auto-puteve i birali sporedne, lokalne puteve kroz sela. Hteli smo da uživamo u predelima, laganoj vožnji i da damo mašini priliku da gazi onim tempom za koji je i stvorena - naglasio je naš sagovornik.

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Foto: Privatna arhiva

Na ovo putovanje krenuo je sa svojom devojkom, a najviše su ih oduševile reakcije ljudi.

- To je nešto što se ne kupuje novcem. Gde god da se pojavimo, ljudi mašu, sviraju, stranci na pumpama i odmaralištima staju da se fotografišu i s nevericom pitaju da li smo zaista došli iz Srbije na sopstvenim točkovima. "Fića" prede bez greške, uspešno je savladao sve uspone i vrućine pod samim vrhovima Olimpa - ponosan je Željko.

Ovo je tek početak

Željko i njegova devojka ne planiraju da se zaustave na ovoj avanturi.

- Ovo je samo početak! Na našem kanalu "ZS Garaža" planiramo još mnogo ludih i zanimljivih putovanja oldtajmerima, jer smo shvatili da ovakve priče spajaju ljude i vraćaju osmeh na lice - kaže Željko.

Improvizovani "restoran od pet zvezdica"

Posebnu pažnju njihova avantura privukla je i na društvenim mrežama.

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Foto: Privatna arhiva

- Fotografiju našeg improvizovanog "restorana od pet zvezdica" na ivici puta - pauza za kafu uz pogled na Egejsko more i olimpijske masive podelili smo na stranici Grčka.info. Za manje od 24 sata slika je prikupila preko 1.500 lajkova i stotine emotivnih komentara. Ljudi pišu kako ih je ova fotka vratila u neka stara, lepa i poštena vremena kad se putovalo bez žurbe. To nam je bio najveći dokaz da ova naša avantura ima dušu i da budi lepe uspomene kod naroda - zaključio je on.

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