Tri druga iz Vlasotinca putovala su do Grčke u fići starom 44 godine

Tri druga iz Vlasotinca - Jovan Krstić (23), Đorđe Mitić (22) i Marko Stojanović (22) - odlučila su da izađu iz zone komfora i na letovanje u Grčku krenu "fićom" starim čak 44 godine!

Njihov put trajao je duže nego što bi bilo očekivano, ali priča koju nose je neprocenjiva. Pet dana ovi jugonostalgičari proveli su u Kalitei, a avantura do tamo je priča za sebe. Bez klime, bez modernog komfora, ali sa gepekom dobre volje i ispunjenim dečačkim snom.

Pripreme pred put Foto: Privatna Arhiva

Za legendarnim žutim "fićom" iz 1981. godine nema ko se nije okrenuo, svirali su i sa oduševljenjem se javljali i stranci i Srbi.

Prosečna brzina od 80/90 kilometara na čas bila je dovoljna za sigurnu i udobnu vožnju do Kalitee. Ova tri momka prešla su skoro 1.000 kilometara do tamo i nazad bez ikakvih problema.

Momci pravili redovno pauze Foto: Privatna Arhiva

Ispunio san

- Oduvek sam želeo da imam "fiću" i da baš njim idem na more, iako imam i "normalan" automobil. "Fića" je 1981. godište. Već nekoliko godina planiramo taj put iz zabave i, sad kad smo odrasli, rešili smo da to i realizujemo. Malo smo ga sređivali, odradili servis i krenuli na put 4. jula uveče. "Fića" ide bez problema, oko sedam sati nam je trebalo da stignemo do Kalitee, pravili smo i pauze da odmorimo motor - priča Jovan za Kurir.

Fićom do Grčke bez ikakavih problema Foto: Privatna Arhiva

"Fića" je četiri dana bio parkiran ispred smeštaja i tu je bio atrakcija, privlačio je poglede brojnih turista koji su se oduševljeno zaustavljali i fotografisali ga.

Jovan je "fiću" platio 250 evra pre tri godine Foto: Privatna Arhiva

- Peti dan smo krenuli nazad za Srbiju, ujutru, na granici smo čekali dva sata i veliki broj ljudi nas je video. Masovno su nas fotografisali i pozdravljali. Stavili smo i stari kofer na krov, gde su bili rezervni delovi, da izgleda kao u eks-Ju. "Fića" je skoro duplo stariji od nas, a ide kao mladić i u fabričkom je stanju, nije restauriran - ponosan je Jovan.

Na tehničkom bez problema

Što se tiče udobnosti, Jovan kaže da su sedišta na federe izuzetno udobra, te da je jedina mana mali prostor:

- On ima ona leptir stakla i nismo tokom vožnje imali probleme sa vrućinom, ali kad se stane, onda bude vruće, to je jedina mana. On ide sporije, ali sve je to ljubav. Nismo obraćali pažnju na to, išli smo desnom trakom, sam sam vozio, ali je drug poneo dozvolu.

Jovan je "fiću" kupio pre tri godine u Nišu, i to za samo 250 evra.

- On je stajao 12 godina u garaži prekoputa mog fakulteta. Čim sam ga kupio, uložio sam u kočnice 1.600 dinara i prošao je tehnički pregled bez problema. U dobrom je stanju. Inače, pokrenuo sam i biznis, tog "fiću" iznajmljujem za svadbe, punoletstva, za fotografisanje... - sa osmehom priča Jovan.

Građani koji su se vraćali iz Grčke u subotu veče i koji su čekali na graničnom prelazu Evzoni primetili su ovog "fiću", koji je postao prava atrakcija.