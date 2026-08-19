Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom svog obilaska Topličkog okruga da je, kada je reč o lekovima, bilo manjih problema u manjim apotekama, ali da danas lekovi stižu i u Užice.

- Danas će i Užice dobiti lekove, tako da je to taj problem rešen. Juče je uzeto 3 puta više nego prekjuče, 4.387, ako se ne varam, 4.400 recepata je uzeto. Podignuto je lekova, ako se ne varam, 1.490, što znači da će danas da podižu taj ostatak i tako dalje. Ne podignu svi lek istog dana kada dobiju recept od izabranog lekara - rekao je Vučić.

Ne propustiteDruštvoOvo je kompletan spisak 18 lekova koji su od juče drastično jeftiniji: Tačna lista i nove cene medikamenata na recept, država plaća do 70% troškova!
shutterstock-774929641.jpg

On se osvrnuo i na potražnju za ključnim terapijama u apotekama:

- Ali prvi dan je bilo, ne znam, 1.000 i nešto, 2.000, drugi dan već skoro 5. 000. Danas verujem da će biti mnogo više od toga. I to pokazuje koliko to ljudima znači. I ovi lekovi za koagulanse i Forxiga i svi drugi, za srčane slabosti, za šećer, za dijabetes, tako da mnogo znači ljudima - istakao je predsednik u Domu zdravlja, gde su mu lekara zatražili i nabavku jednog skenera.

Govoreći o izdvajanjima iz državnog budžeta za zdravstveni sistem, predsednik je naglasio obim ulaganja:

- Preko 5 milijardi godišnje dajemo za zdravstvo - rekao je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBiz"To su veliki, gotovo epohalni radovi za Kuršumliju!" Vučić najavio ulaganja u puteve i banje, a naredne godine trebalo bi da počne i gradnja auto-puta
Jablanički okrug Aleksandar Vučić Radovi na obilaznici puta Rudare-Ljuša-Kuršumlijska banja (2).jpeg
Politika"NIJE OVO OD SVETOG PETRA DOŠLO!" Vučić o nikad jačoj Vojsci Srbije: Nekada smo imali jedan avion koji je mogao da poleti, a uskoro ćemo imati 40 lovaca
Jablanički okrug Aleksandar Vučić pogona kompanije „Jumko“ Rača Kuršumlijska Kuršumlija (1).jpeg
InfoBiz"To pitanje je rešeno" Vučić najavio nove puteve, mašine i hotel u kuršumlijskom kraju, pa jednim pozivom rešio veliki problem meštana (FOTO)
Jablanički okrug Aleksandar Vučić (7).jpeg
Politika"KAD GOD JE TEŠKO SPS SE POVUČE, A SNS PODNESE SAV TERET" Zorana Mihajlović za Kurir televiziju: SNS od početka rešava najteže probleme i stvara bolji život
Zorana Mihajlović