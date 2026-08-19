Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom svog obilaska Topličkog okruga da je, kada je reč o lekovima, bilo manjih problema u manjim apotekama, ali da danas lekovi stižu i u Užice.

- Danas će i Užice dobiti lekove, tako da je to taj problem rešen. Juče je uzeto 3 puta više nego prekjuče, 4.387, ako se ne varam, 4.400 recepata je uzeto. Podignuto je lekova, ako se ne varam, 1.490, što znači da će danas da podižu taj ostatak i tako dalje. Ne podignu svi lek istog dana kada dobiju recept od izabranog lekara - rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na potražnju za ključnim terapijama u apotekama:

- Ali prvi dan je bilo, ne znam, 1.000 i nešto, 2.000, drugi dan već skoro 5. 000. Danas verujem da će biti mnogo više od toga. I to pokazuje koliko to ljudima znači. I ovi lekovi za koagulanse i Forxiga i svi drugi, za srčane slabosti, za šećer, za dijabetes, tako da mnogo znači ljudima - istakao je predsednik u Domu zdravlja, gde su mu lekara zatražili i nabavku jednog skenera.

Govoreći o izdvajanjima iz državnog budžeta za zdravstveni sistem, predsednik je naglasio obim ulaganja:

- Preko 5 milijardi godišnje dajemo za zdravstvo - rekao je Vučić.