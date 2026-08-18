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U Srbiji je stupila na snagu trajna mera pojeftinjenja lekova u okviru paketa mera pomoći građanima. Država od sada preuzima i do 70 odsto troškova za 18 novih medikamenata na recept, čime će stotine hiljada pacijenata ostvariti uštedu i do 10.000 dinara mesečno!

Za ovu meru iz republičkog budžeta izdvojeno je 3,7 milijardi dinara, čime su hroničnim bolesnicima i penzionerima znatno smanjeni troškovi redovne terapije.

Drastičan pad cena lekova

Nova pravila donose drastično niže cene u apotekama za dve ključne grupe lekova:

- 16 lekova protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi): Država preuzima 70% cene leka, dok građani plaćaju preostalih 30%.

Umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju, doplata za pacijente sada iznosi od 600 do 1.100 dinara.

- 2 leka za lečenje srčane slabosti: Država pokriva 50% cene. Građani su ove terapije do sada plaćali od 2.500 do 4.500 dinara, dok je nova doplata fiksnih oko 1.700 do 2.200 dinara.

Spisak lekova koji su pojeftinili i cene

Lekovi za lečenje hronične srčane slabosti (Država pokriva 50%, pacijent 50%)

- FORXIGA (dapagliflozin) - pacijent plaća 2.228 RSD

- JARDIANCE (empagliflozin) - pacijent plaća 2.228 RSD

Foto: Zamrznuti tonovi/Shutterstock

Lekovi protiv zgrušavanja krvi/antikoagulansi (lečenje duboke venske tromboze, plućne embolije, prevencija moždanog udara i krvih ugrušaka) - država pokriva 70%, pacijent 30%

- BEREVIN (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10 RSD

- DAXANLO (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10 RSD

- ELIQUIS (apiksaban) - pacijent plaća 183,70 - 1.102 RSD

- ENGAP (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- PRADAXA (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 391,30 - 840,10 RSD

- RISAGAL (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- RIVAROKSABAN SK (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- RIVAROX (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10 RSD

- ROTEAS (edoksaban) - pacijent plaća 1.108,80 RSD

- ROXELANA (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- RUFIXALO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- RUNAPLAX (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- TROMBOCEN (rivaroksaban) - pacijent plaća 634,40 RSD

- XANIRVA (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10 RSD

- XARELTO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- XERDOXO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

Lekovi koji se dobijaju isključivo na recept

Reč je o lekovima koji se dobijaju isključivo na recept, a cene dve grupe lekova značajno su snižene. Predsednik Vučić je naglasio da je reč o najvažnijim lekovima koji "znače život za ljude".

"Kao što smo obećali, lekovi, takozvani koagulanti - oni koji sprečavaju zgrušavanje krvi, pre svega lekovi protiv izliva krvi u mozak, protiv šloga - biće neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova, najvažniji među njima je Pradaksa. Tu će učešće građana biti svega 30%, 70% države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1.700 i 6.000 dinara koštati između 600 i 1.100 dinara. Važno je da napomenem da morate da imate recept uz sebe, da odete kod izabranog lekara i da u apoteku dođete sa receptom.

Druga vrsta lekova koja sutra drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, to su lekovi za srčane slabosti. To su dva leka: pre svega to su Forksiga i Žardijas ili Đardijans, kako god vam je lakše da izgovorite, i ti lekovi su do sada bili 2.500 do 4.500 dinara, sutra će koštati oko 700 dinara. Ponavljam, samo je važno da ponesete recept sa sobom.

I ono što je meni najvažnije, to je da kažem da su ovo stvari koje spašavaju glavu, spašavaju živote ljudima. I za ovo smo se borili — da produžimo život našim ljudima, da taj život bude kvalitetniji, da potroše što je moguće manje novca i da taj novac sačuvaju i za druge stvari, za ono što im predstavlja radost, a ne obavezu.

I hvala svima koji su verovali u nas. Verujem da je ovo važna vest, a mi ćemo nastaviti sa dobrim vestima - ne samo za penzionere, već rekao bih za sve građane naše zemlje", poručio je predsednik Vučić.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naglasio je da je pojeftinjenje ovih lekova trajna mera i da nije vremenski ograničeno.

Ministar Zdravlja Zlatibor Lončar Foto: Screenshot

- Ovo je trajna mera, uvedena u pravilnik. Nema nikakvog ograničenja i nema potrebe da građani uzimaju veće količine jer nije dobro da stoje ti lekovi kod kuće i zato što imaju svoj rok trajanja, a i izazvaće nestašice u nekoj apoteci ako uzimamo više tih lekova. Za tim nema nikakve potrebe. Uzimajte onoliko koliko vam je potrebno - rekao je Lončar.

Ukazao je da proizvođači ovim pojeftinjenjem lekova ne gube ništa jer im deo novca umesto građana daje država i da se za proizvođača cena leka ne menja.

Lončar je rekao da će pacijenti sve potrebne informacije dobiti na sajtu Ministarstva zdravlja i dodao da će se sprovoditi kontrole apoteka kako se primenjuje ova mera.

- Mislim da građani treba da budu zadovoljni i da je ovo velika stvar, ovo će biti velike uštede za budžete svih porodica i svih ljudi koji koriste ove lekove - naglasio je Lončar.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da će cene lekova, koji su trajno jeftiniji, umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara sada iznositi najviše 1.700 dinara, što za pojedine pacijente znači uštedu i do deset hiljada dinara.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek Foto: Kurir Televizija

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je u Dnevniku RTS-a da će najveću korist imati pacijenti koji su na hroničnoj terapiji, jer će lekove dobijati po neuporedivo nižim cenama nego do sada.

- Država i predsednik Republike zaista su uspeli da iz budžeta Republike Srbije – što je važno da građani znaju da to nisu pare iz nekih kredita ili zaduženja – izdvoje 3,7 milijardi dinara da bi pacijenti mogli preko recepta da podignu te lekove - istakao je Đerlek za RTS.

Veliko rasterećenje kućnog budžeta

Objasnio je da lek propisuje lekar specijalista, da se ide kod izabranog lekara, do apoteke, i dodao da će cene biti znatno niže.

- Ako su iznosile od 1.700 do 6.000 dinara, sada će to biti maksimum 1.700, što je veliko rasterećenje kućnog budžeta - rekao je državni sekretar.

Ušteda će, kako je naveo, za pojedine pacijente iznositi i do deset hiljada dinara, budući da ima onih koji koriste tri, pet i više lekova, što za penzionere s primanjima od 31.000 do 56.000 dinara predstavlja gotovo trećinu penzije.

Nekoliko stotina hiljada ljudi koristi ovu terapiju

Ovu terapiju, prema podacima koje je izneo Đerlek, koristi nekoliko stotina hiljada ljudi – pre svega oboleli od atrijalne fibrilacije i drugih aritmija, ali i pacijenti u postoperativnim stanjima i oni kojima je potrebna prevencija moždanog udara.

Podsetio je da većina tih lekova do sada nije bila dostupna na takozvanoj A listi, zbog čega su pacijenti morali da plaćaju punu cenu.

- Ono što najviše očekujemo, to je ono što ne može ni sa čim da se poredi, a to je ljudski život - poručio je Đerlek, ocenivši da će čak i u slučaju moždanog udara invaliditet biti manji, a oporavak i povratak radnoj aktivnosti brži.

Govoreći o efektima ranije mere, naveo je da je 769 lekova na A1 listi u grupi u kojoj je smanjena participacija, dok je 145 lekova dodatno uvršteno na tu listu, ali i da će ozbiljnija statistika biti poznata za tri do šest meseci.

Najsavremeniji lekovi

Premijer Đuro Macut izjavio je da merom pojeftinjenja i smanjenjem troškova za lekove država nastavlja da vodi računa o građanima i da ih obezbeđuje najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku.

Premijer Đuro Macut Foto: Ilija Ilić

- Od danas Srbija obezbeđuje svojim građanima 18 lekova koji će se nalaziti na listi lekova, 16 antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane insuficijencije. Lekovi služe za prevenciju duboke venske tromboze, šlogova ili plućne embolije, i do sada su ih naši sugrađani plaćali u iznosu od 1.600 do 6.000 dinara, što je bio pun obim troškova za ove lekove, dok će sada država pokrivati 70 odsto cene ovih lekova, i oni će od sada participirati u iznosu od 600 do 1.100 dinara - rekao je premijer Macut povodom stupanja na snagu mera pojeftinjenja lekova.

Kako kaže, troškove za dva leka za lečenje specifičnih oblika srčane insuficijencije pokrivaće država u iznosu od 50 odsto.

- Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuitet u očuvanju njihovog zdravlja i njihovog kvaliteta života - dodao je on.