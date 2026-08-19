Rok za prijavljivanje na konkurs za smeštaj u studentskom domu počinje 1. oktobra

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Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za prijem studenata u studentske domove za narednu akademsku godinu. Prijave za brucoše počinju 1. i traju do 15. septembra, a dokumentacija će se ove godine predavati na novoj lokaciji, u Đušinoj 5a.

Za studente na budžetu predviđeno je ukupno 9.358 mesta, dok će tačan broj mesta za brucoše zavisiti od broja prijavljenih i raspoloživih kapaciteta.

Veliko interesovanje

U okviru ustanove Studentski centar Beograd postoji 14 studentskih domova, a ukupan broj mesta opredeljen za studente koji se školuju o trošku budžeta Republike Srbije iznosi 9.358. Naravno, broj mesta za brucoše zavisi od raspoloživih mesta u domovima i broja prijava. Zamenik direktora Studentskog centra Beograd Vladimir Cvijović rekao je za Euronews Srbija da je i ove godine interesovanje studenata veliko.

- Konkurs je, kao i prethodnih decenija, u isto vreme počinje. Prijave počinju 1. septembra od osam do 15 časova. Dokumentacija je ista kao prethodnih godina - rekao je Cvijović.

Kako je naveo, ove godine postoji promena kada je reč o mestu predaje dokumentacije za brucoše.

Foto: Nemanja Nikolić

- Jedina promena koja je u odnosu na prethodne godine je lokacija na kojoj budući studenti predaju dokumentaciju, a to je sada Đušina 5a. Ranije se predavalo na Karaburmi - rekao je zamenik direktora Studentskog centra Beograd.

Studenti prilikom prijave treba da pripreme overene kopije svedočanstava iz srednje škole, uverenje o materijalnim prihodima porodice, kao i uverenje sa fakulteta o statusu studija, odnosno da studiraju o trošku budžeta Republike Srbije. Takođe, potrebno je poneti i indeks i ličnu kartu.

- Studenti u principu znaju od starijih kolega da treba da overe svedočanstva, kopije svedočanstava iz srednje škole. Treba da pripreme uverenje o materijalnim prihodima porodice, da donesu uverenje sa fakulteta o statusu studija, da studiraju o trošku budžeta Republike Srbije, i da ponesu, naravno, indeks i ličnu kartu - naveo je Cvijović.

Tačan broj mesta namenjenih brucošima još nije određen, već će zavisiti od broja prijavljenih studenata i raspoloživih kapaciteta pred samu raspodelu.

- Ukupan broj mesta koji je opredeljen za studente koji su na budžetu Republike Srbije je 9.358. Sada je konkurs za studente prve godine, i broj mesta za njih tačan još uvek nije određen, zavisiće od broja konkurisali i od broja slobodnih kapaciteta baš tada, pred samu raspodelu - rekao je Cvijović.

Za studente starijih godina prijavljivanje počinje nakon završetka svih ispitnih rokova. Kako je objasnio, studenti od druge godine do doktorskih studija prijavljivaće se tokom oktobra i novembra, nakon čega će uslediti raspodela i useljenje.

Kakve su cene?

Kada je reč o uslovima i cenama smeštaja, Cvijović navodi da nema promena u odnosu na prethodne godine.

- Ne, u principu. Koncept je isti. Cene su već godinama nepromenjene. Studnet iz materijalno ugroženije porodice može da pokrije svoje troškove smeštaja i hrane uz poslove preko studnetske zadruge uz tri dana rada i to ne previše teških poslova - rekao je on.

Useljenje brucoša predviđeno je neposredno pred početak školske godine, krajem septembra. Raspodela mesta obavlja se tako da studenti, u skladu sa plasmanom na rang-listi, biraju između raspoloživih mesta.

- Studenti sami imaju jednu tablu, veliku, gde su izložena mesta, sva raspoloživa mesta u domovima, i oni sami biraju mesto u kome će biti, i samim tim i cimera sa kojim će biti - rekao je Cvijović.

Prema njegovim rečima, studenti pri izboru doma vode računa o više faktora, među kojima su blizina fakulteta i uslovi u domu.

- Oni su slobodni da biraju na osnovu rasporeda na rang listi bilo koje mesto od raspoloživih kapaciteta u studentskim domovima. Tako da, recimo, onaj ko je prvi, njemu je sve na raspolaganju. Već onom drugom je sve osim ta soba koju je prvi izabrao“, objasnio je Cvijović.

Kako je naveo, svake godine se za studente prve godine uglavnom obezbeđuju mesta u istim domovima, a među njima je i Studentski dom „Patris“.

- Najviše studentskih mesta za studente prve godine je u studentskom domu Patris, a na raspolaganju je još nekih, recimo, 8-9 domova - rekao je Cvijović.

Interesovanje za smeštaj, prema njegovim rečima, varira iz godine u godinu, ali se broj kandidata već duže vreme kreće između 2.000 i 2.500.

- Prethodne godine je bilo za nijansu manje nego one pre nje. Zavisi i od broja upisanih na fakultetima, od broja ljudi koji su tada motivisani za to. Ali generalno se kreće od 2.000 do 2.500 konkurisali već godinama unazad - rekao je Cvijović.

Kurir/Euronews