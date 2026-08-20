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Dok je vatrogasac Marko Topličanin gasio šumski požar na planini Stolovi, istovremeno su njegove kolege gasile požar na njegovoj kući u Kraljevu.

Već danima sevatrogasci širom Srbije bore sa vatrenim stihijama, a u moru herojskih priča, izdvojila se ispovest Marka Topličanina, koji je gasio požar na planini Stolovi, ne znajući da istovremeno gori njegova kuća u Kraljevu.

Topličanin je bio na zadatku kada je ugledao svog šefa i već to mu je, kako je rekao za "Redakciju" na Kurir televiziji, bio znak da nešto nije u redu.

Foto: Kurir Televizija

- U tom trenutku je bio baš jak vetar na terenu, a kada smo se izvukli, moj šef je bio tu, a to me iznenadilo jer je u to vreme trebalo da bude na drugom položaju. Prišao mi je i rekao da je sve u redu, da su mi deca i žena dobro, ali da je malo izgoreo krov - opisao je Topličanin.

"Sve što smo imali bilo je u plamenu"

Supruga Marka Topličanina, Marta Topličanin, u momentu dok se njen suprug borio sa vatrenom stihijom na Stolovima, suočila se sa istom situacijom u svom domu. Međutim, kako kaže ova hrabra žena, dok je sve gorelo Marka nije pozvala, jer je znala da mu je potrebna maksimalna koncentracija na terenu.

- Sve što smo imali gorelo je u plamenu - kaže Marta za Kurir televiziju.

Foto: Kurir Televizija

Kako je istakla, znala je da joj je suprug okružen vatrom, pa nije želela da ga dodatno stresira.

- Znam da je bio okružen vatrom, pa sam čekala da se sve završi kako bih mu rekla. Znam da mu u tim trenucima ne treba dodatni stres, a deca i ja smo bili na sigurnom. Ljudi olako shvataju posao vatrogasca. Marko mi nekad prepriča svoje intervencije, ali sada sam na svojoj kući videla šta rade. Kada dođe vatrogasac, on vam je u tom trenutku bog, doktor i brat - rekla je Marta.

02:32 Hrabri vatrogasac Marko otkrio detalje drame: "Prišao mi je šef i spomenuo moju ženu i decu..." Izvor: Kurir televizija

Izgorelo oko 2.000 hektara šume Podsetimo, za sedam dana požari su zahvatili oko 2.000 hektara šume i niskog rastinja. Na Stolovima, iznad sela Šošanica, vatra je progutala više od 200 hektara trave i rastinja. Vatrogasci i helikopteri MUP-a i Vojske Srbije danima se bore sa plamenom, dok vetar otežava gašenje. Borova šuma, kuće i ljudi za sada nisu ugroženi, a vatrogasci sprečavaju širenje požara.

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Kurir.rs

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