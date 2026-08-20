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Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije opštine – u Trujinom naselju, Kajtasovu i Grebencu, zbog požara koji je izbio na području Deliblatske peščare, prenosi eVršac.rs.

Vanredna situacija proglašena je kako bi se omogućilo efikasnije angažovanje svih nadležnih službi, sprovođenje neophodnih mera zaštite stanovništva i imovine i nesmetano funkcionisanje ekipa angažovanih na terenu.

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Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva nalazi se na terenu i u stalnom je kontaktu sa svim nadležnim službama i institucijama koje učestvuju u gašenju požara i zaštiti stanovništva.

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Opština Bela Crkva, zajedno sa Štabom za vanredne situacije, obezbedila je sve što je neophodno za nesmetan rad vatrogasnih ekipa i drugih službi angažovanih na terenu.

Kurir/Vojvođanskireporter.rs

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