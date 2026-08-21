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Uprkos brojnim upozorenjima o krađama na parkingu, turisti iz Srbije i ovog leta prijavljuju slučajeve obijanja automobila u Grčkoj. Ovoga puta, prema svedočenju Branimira, lopovi koriste novu metodu - ometače signala kojima sprečavaju zaključavanje automobila!

Prema svedočenju Branimira, lopovi navodno koriste ometače signala, zbog čega vozač može pomisliti da je automobil zaključan, iako su vrata zapravo ostala otključana. On navodi da mu se upravo to dogodilo.

Nova metoda

- Jerisos - Imamo dojavu našeg pratioca da na parkingu ispred Lidla i Masutisa postoje lopovi koji imaju ometače za blokiranje signala, tako da auto ostaje otključan. Upravo se to dogodilo našem gostu Branimiru - upozorava se na Fejsbuk stranici "Nikana.gr".

Savremene krađe automobila pomoću dijagnostičkih uređaja Foto: Shutterstock

Nažalost, lopovi usavršavaju svoje tehnike stalno.

- Jerisos. I dalje se čuvajte lopova ispred lidla i Masutisa. Imaju ometač za blokiranje signala na ključu i tako vam ne daju da zaključate auto. Posle zaključavanja proverite da li je auto stvarno zaključan. Meni se to desilo upravo sada, a pre 15 dana bratu su ukrali ćerkin telefon iz auta ispred lidla u Jerisosu - naveo je Branimir.

Gde se najčešće dešavaju obijanja na letovanju?

Prema dosadašnjem iskustvu Nikane i sa naše grupe Live from Greece, najčešća obijanja tokom letovanja se dešavaju na parkinzima velikih marketa dok turisti obavljaju kupovinu, zatim dok su na plaži i nažalost, veoma često na parkingu dok posećuju Zejtinlik.

Većina turista svraća u velike markete odmah po dolasku u Grčku kako bi se snabdela namirnicama ili iskoristila predah za šoping. Obično su to marketi malo izvan Soluna na putu ka Halkidikiju.

Iako su parkinzi marketa ograđeni, obeleženi, nije moguće iskontrolisati tako veliki broj automobila. Meta obijača su ona kola koja se nalaze van velikog protoka ljudi, gde su koferi i stvari “na dohvat ruke” tj. vidljivi i lako dostupni. Obično samo slome staklo i izvuku sve što mogu da dohvate najbrže moguće (kofere, nesesere, daske za surf….). Vreme u ovim krađama ima presudnu ulogu.

Benzinske pumpe

Bilo je slučajeva i na benzinskim pumpama, i na svu sreću jedan slučaj je uspešno rešen! Lopovi rade u paru a metod krađe je sledeći:

- Čovek priđe parkiranom autu i kao “dobar” dušebrižnik vam objašnjava da vam se nešto dešava sa gumom na autu. Dok on objašnjava, drugi iz otvorenog prozora zgrabi šta prvo dohvati. Jednoj porodici je nažalost ukraden ranac sa dokumentima i novcem.

Savet: dokumenta i novac uvek držati kod sebe - bez trenutka izuzetka!

Mere zaštite od krađe iz automobila na parkingu velikih marketa

Ukoliko je moguće, tokom kupovine, neka neko od odraslih (NIKAKO DECA) ostane u kolima. To jeste teško ako se pazari tokom dana u velikim marketima jer nigde nema hladovine, ali ukoliko se ima sistem za hlađenje u autu, to je jedan od načina.

Vredne stvari, kofere, tašne, nesesere, lap topove, tablete, ne ostavljati da budu vidljivi i “vire” kroz prozore automobila. Ako je vidljivo i “na izvolte” lopovi će se radije opredeliti za obijanje jer to za njih predstavlja laku metu. Savet je da se prekriju nekim stvarima, stave na patos automobila i opet prekriju garderobom, šeširom… Bilo kako samo da ne budu vidljivi na prvi pogled. Ne treba ostavljati ćak ni naočare. Krađa naočara za sunce poznatih brendova je veoma zastupljena a obijači ne znaju da li su skupe ili ne. Proverite da li Vam alarm radi, da li je aktiviran;

Mnogi su u komentarima dali savet da se ostave malo otvoreni prozori. Tako da obijači mogu da provere da u kolima nema ništa, bez da lome stakla.

Zanimljiv je savet sa grčkih portala da mera zaštite može biti bebi alarm koji treba ostaviti uključen i aktiviran. Na taj način se može čuti praktično čim obijači polome staklo. Ako je bebi alarm onaj kojim se može komunicirati u oba pravca, onda se obijači mogu odvratiti tako što će čuti kada počnemo da govorimo, bolje reći vičemo na njih.

Nove metode za obijanje automobila

Savremeni kradljivci automobila su dobro upućeni u tehnologiju i znaju kako da je iskoriste za postizanje svog cilja. Navešćemo par načina kako se obijaju automobili kako bi znali i metode zaštite. To su takozvane “čiste krađe” kako ih u polici nazivaju.

Moderni ključevi automobila često nemaju čak ni fizički ključ, već predajnik koji se povezuje sa “mozgom” automobila i šalje komandu za otključavanje vrata ili pokretanje motora.

Međutim, postoje uređaji koji se mogu povezati sa predajnikom daljinskog ključa i ukrasti njegove kodove tako da u suštini mogu otključati auto i koristiti ga kao da je vlasnik. Ti uređaji rade sa razdaljjine i do 300m tako da ih ne možemo primetiti.

Prevencija: Verovali ili ne, umotavanje daljinskog ključa u aluminijumsku foliju sprečava krađu kodova sa daljinskog ključa!

Drugi uređaji koji postoje blokiraju zaključavanje, slično gore navedenom principu obijanja. I dok mi čujemo poznati zvuk “klik” i mislimo da je naš auto zaključan, ustvari je brava otvorena i lopovi odmah po našem odlasku nesmetano otvore auto i povade sve što mogu iz njega.

Prevencija: Proverite sva vrata da li su zaključana nakon što ih zaključate daljinskim ključem.