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Turisti u Grčkoj sve češće upozoravaju na krađe tokom letovanja, a poslednji slučaj obijanja automobila i krađe dokumenata još jednom je podsetio putnike da budu posebno oprezni na mestima koja posećuje veliki broj ljudi.

Poslednji slučaj zabeležen je na parkingu kod manastira Kakovo u blizini Jerisosa, gde je obijeno vozilo srpskih turista, a iz automobila ukradena torbica sa pasošima.

Vlasnici apeluju na sve koji borave u ovom delu Grčke da im pomognu u pronalasku dokumenata.

Ukradena torbica sa pasošima

- Hitno! Na parkingu manastira Kakovo kod Jerisosa razbijena su stakla na autu iz kog je ukradena torbica sa pasošima, osim pasoša ništa drugo nije bilo tu! Ako neko u Jerisosu i okolini nađe torbicu ili pasoše, molim vas javite, moguće je da su bačeni negde - navodi se u apelu jednog Miloša.

Njegova poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Halkidiki je postao kao "divlji zapad". Grčka policija samo zna da ljudima piše kazne za sitne prekršaje u saobraćaju, a na krađu po parkinzima okreće glavu - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Turisti su savetovali Milošu da se obrati konzulatu u Solunu.

- Tolika upozorenja da se ne ostavljaju dokumenta i novac u kolima. Valjda će drugima to biti opomena. Srećno u pronalaženje istih - navodi se u komentarima.

Šta uraditi kada izgubite ili vam ukradu pasoš u Grčkoj

Krađa ili gubitak pasoša dok se nalazite na letovanju u Grčkoj može ozbiljno da vam zakomplikuje odmor, jer je pasoš dokument bez kog ne možete da se vratite u Srbiju.

Pre nego što krenete na put, preporučuje se da napravite kopije ili fotografije vaših dokumenata (pasoša, lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole) i sačuvate ih u telefonu, mejlu ili Google Drive, Dropbox i slično. Ako dođe do gubitka, ovo može mnogo olakšati postupak.

Ako ste uz pasoš izgubili i novac, kreditne kartice i druga dokumenta (npr. vozačku ili saobraćajnu dozvolu), važno je da znate kako da postupite korak po korak.

Šta uraditi ako ostanete bez pasoša u Grčkoj

Prvi korak je da odete u najbližu policijsku stanicu i prijavite gubitak ili krađu pasoša. Prijavite i druge nestale dokumente ako ih imate (lična karta, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola).

Policija će vam izdati potvrdu o prijavi nestanka dokumenta, koja vam je važna za dalju proceduru i može vam poslužiti u slučaju kontrole identiteta tokom boravka.

Kako se vratiti kući bez pasoša

Privremena putna isprava – procedura u konzulatu

Sa potvrdom iz policije treba da odete u najbliži konzulat Republike Srbije, u Solunu ili Atini, u zavisnosti od toga gde se nalazite. U konzulatu dajete izjavu o gubitku ili krađi pasoša i pokrećete postupak za izdavanje privremene putne isprave (tzv. privremeni pasoš).

Foto: Shutterstock

Za izdavanje ove isprave potrebno je:

- Platiti taksu

- Doneti dve fotografije (dimenzije za pasoš)

- Priložiti policijsku potvrdu

Vreme izrade je obično 2–3 radna dana.

Ako ste ostali bez novca i nemate kako da platite taksu, možete zamoliti nekoga iz Srbije da vam pošalje novac putem Western Union-a ili da ga uplati direktno na račun konzulata.

Ukoliko nemate nijedan dokument sa fotografijom, konzulat će poslati zahtev MUP-u Srbije koji će im u svrhu identifikacije proslediti skenirane kopije vašeg pasoša ili lične karte.

Šta ako se nalazite daleko od konzulata?

Ako ste u letovalištu koje je daleko od Soluna ili Atine, dovoljno je da prvo prijavite gubitak pasoša u lokalnoj policijskoj stanici, a zatim pozovete konzulat.

U saradnji sa MUP-om Srbije, konzulat proverava vaš identitet i može vam putem DHL-a ili druge kurirske službe poslati privremenu putnu ispravu na adresu u mestu gde boravite.

U ovom slučaju, pored takse, plaćate i kurirske troškove slanja dokumenta.

Gubitak pasoša deteta

Ukoliko dete izgubi pasoš, roditelj ili staratelj daje izjavu u policiji i konzulatu. Preporučuje se da sa sobom imate fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili dokaz o roditeljstvu, što može olakšati identifikaciju i ubrzati proceduru.