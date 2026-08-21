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Najskoriji skandal koji je potresao svet tenisa jeste vest o tome da je Nik Kirjos pozitivan na kokain. Droga iz Južne Amerike spada među najkritičnijim jer razara organizam, stvara brzu zavisnost, ali i opake krize, a uz sve to i prilično je skupa u odnosu na svoje konkurente.

„Napravio sam ogromnu grešku i preuzimam punu odgovornost za ono što se dogodilo. Žao mi je zbog svojih navijača, porodice, sponzora i svih mladih ljudi koji se ugledaju na mene“, poručio je Kirjos nakon što je potvrđeno da je pozitivan na kokain.

22. juna, dao je uzorak koji je kasnije analiziran u laboratoriji akreditovanoj od Svetske antidoping agencije.

Rezultat je pokazao prisustvo benzolekgonina, metabolita kokaina. ITIA je nalaz potvrdila 17. jula, a privremena suspenzija usledila je nekoliko nedelja kasnije.

Kako izgleda lečenje od bolesti zavisnosti za jutarnji program Kurir televizije pričao je bivši zavisnik od heroina koji je sada predsednik Udruženja za borbu protiv bolesti zavisnosti "Preobraženje".

1/6 Vidi galeriju Nik Kirjos na Indijan Velsu Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Božidar Dragutinović za Kurir ističe da su uzori nekada bili ispravniji, dok su danas sve češće i oni degradirani, pa se osvrnuo na primere sportista:

- Vidimo mnogo njih koji su uvučeni u razne politike i priče, pa su i oni kao slika uzora totalno degradirani. Lestvice su podignute do nebesa, pa su poznate ličnosti preopterećene ogromnim uspesima koje čovek u normalnom stanju ne može da postigne. Zbog toga su sve učestaliji dopinzi, a sećamo se iz nešto dalje prošlosti kada je gotovo cela NBA liga bila na kokainu.

Najveći rizik je to što je droga neproverena

02:03 Nik Kirjos pozitivan na kokain: Bivši zavisnik otkriva kako izgleda lečenje od bolesti zavisnosti Izvor: Kurir televizija

Dragutinović govori da je poreklo mnogih droga zapravo priroda, ali da ih ljudi koriste na neadekvatan način:

- Ovo što naša deca koriste su amfetamini totalno neproverenog kvaliteta u koji se čak stavljaju lekovi iz veterine i deca imaju ogromne rizike kada ih konzumiraju.

Za travu kažu da je totalno bezazlena jer potiče iz prirode, ali kokain i heroin takođe dolaze od nje, jeste to sve ona dala, ali ne za namene za koje ih mi koristimo.

Kako do uspešnog lečenja?

- Lečenja su različita u zavisnosti od bolesti, ali ponekad su ona veoma slična. Lečenje može da prođe uspešno, ali za to mora da se prođe ozbiljan medicinski tretman koji podrazumeva stabilizaciju i detoksikaciju.

Međutim, kada je kockanje u pitanju, onda je to samo stabilizacija psihe. Nastavak lečenja, ukoliko želite uspeh, mora da bude u dobro organizovanim zajednicama - zaključio je Dragutinović.

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Kurir.rs

Sve više ljudi na lečenju od kokaina: