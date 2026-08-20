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Počela je raspodela školama besplatnih udžbenike koje je Ministarstvo prosvete obezbedilo za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026/2027. godinu.

Škole će učenicima deliti udžbenike od 1. septembra. Ministarstvo prosvete obezbedilo je za određene kategorije učenika 919.156 udžbeničkih jedinica i za tu svrhu izdvojeno je 1.020.954.000 dinara.

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Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći), učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3, kao i učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole, saopštilo je Ministarstvo prosvete.