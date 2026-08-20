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Jedna strašna nesreća promenila mu je život, ali Dragan danas kaže da na ono što je preživeo ne gleda kao na tragediju. Ostao je sa šest prstiju, ali veruje da ga je upravo taj događaj sačuvao i usmerio na pravi put.

Ono što je nekada izgledalo kao nesreća, danas vidi kao jedan od najvećih blagoslova u svom životu. Njegova priča počinje 2017. godine, kada je došlo do događaja koji je ostavio trajne posledice, ali i potpuno promenio njegov pogled na život. Danas o svemu govori bez gorčine, sa zahvalnošću i verom da se neke stvari u životu dogode s razlogom.

"Leteo sam 7,5 metara u vazduh"

- Doživeo sam eksploziju 2017. godine, gde mi je kamionska guma eksplodirala na rukama, leteo sam 7,5 metara u vazduh, i dragi Gospod me je sačuvao. I slavim taj dan svaki dan - ispričao je Dragan u jednom od svojih video-snimaka na Tiktoku.

Dragan ističe da ne slavi samo taj dan, već da ima još datuma koje smatra svojim rođendanima, jer veruje da ga je Gospod i tada sačuvao.

- Naravno, u nekom narednom videu pričaćemo i o tome, malo opširnije, ali eto, za one koji nisu znali šta mi se desilo i zašto imam 6 prstiju, to je razlog. Drugi razlog: ovo gledam kao blagoslov, jer da se to nije dogodilo, verovatno bih otišao stranputicom, otišao bih možda lošim putem - napomenuo je.

Zahvalan na svemu

Dragan smatra da ga je upravo to iskustvo sprečilo da ode u ambis i krene pogrešnim životnim putem.

- Tako da, ja sam zahvalan u potpunosti na svemu ovome, i hvala Bogu na svakom trenutku moga života koji sam proživeo, jer sad tek shvatam koliko je sve bilo potrebno da prođem to da bih došao do ovoga puta i do ove spoznaje. Volite svoje nedostatke i pretvorite ih u blagoslove, jer vi jeste blagoslov - zaključio je on.

Njegova iskrenost i način na koji govori o životu naišli su na veliku podršku korisnika Tiktoka, koji su mu u komentarima pružili brojne reči podrške i divljenja zbog njegovog pozitivnog pogleda na ono što je prošao.