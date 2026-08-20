Šta ako se nađete u požaru dok vozite? Jedna greška u automobilu može da bude fatalna, a ovo nikako ne smete da radite!
Leto i vrućine koje ga prate na žalost gotovo redovno sa sobom donose i neke negativne stvari poput požara.
Požari se dešavaju i na nekim od omiljenih letnjih destinacija turista u Evropi i koliko mali bio, rizik da se tokom letovanja nađete u području zahvaćenom vatrom svakako postoji. Zato svaki vozač treba da zna kako da se ponaša u toj situaciji i što je takođe jako bitno, kako da vodi računa da do požara ne dođe.
Delujte preventivno
Mnogi će na ovu poslednju konstataciju samo odmahnuti glavom, ipak vozači itekako imaju o čemu da vode računa, o tome govori vest od pre par meseci gde je bahati vozač automobila Jeep Wrangler izazvao požar koji je progutao više od 20 hektara šume u nacionalnom parku Okala na Floridi.
U svojoj avanturi van asfalta, po suvoj travi uspeo je da se zaglavi, a dok je pokušavao da se izvuče, vreli izduvni sistem njegovog automobila u dodiru sa suvom travom izazvao je požar koji se pretvorio u vatrenu stihiju.
Izduvni sistem i katalizator na vozilu mogu postati prilično vrući. O incidentu sa vozačem džipa pisao je američki portal "the drive" i njihov zaključak je da izduv u ovakvoj situaciji može da dostigne više od 760 stepeni, što je otprilike dvostruko više od temperature potrebne za paljenje trave. Zato nakon duže vožnje treba voditi računa gde parkirate automobil.
Istovremeno, vodite računa i o tome šta i kako ostavljate u automobilu nakon što je parkiran.
O tome smo već pisali, ali nije loše podsetiti još jednom, elektronske uređaje napajane litijum-jonskom baterijom, poput mobilnog telefona, tableta, računara, baterije i tome slično nikada ne ostavljajte na suncu jer se mogu zapaliti.
Čak i neki naizgled bezazleni predmeti poput naočara i sličnih reflektujućih predmeta mogu stvoriti problem, o čemu je nedavno svedočio BBC News, vozač u Engleskoj je naočare ostavio na instrument tabli, ispod vetrobranskog stakla - rezultat sunce je izazvalo požar i automobil je izgoreo.
Ako se nađete u požaru
Preventiva je svakako dobrodošla, ali šta raditi ako se neočekivano nađete u području zahvaćenom požarom? Iskustva vatrogasaca sa područja koje često zahvata vatra govore sledeće:
- Za početak, budite informisani. Mobilni telefon, radio u automobilu, pratite vesti i kretanje požara i ne krećite na put ako sumnjate da ćete završiti u području zahvaćenom požarom
- Držite vrata i prozore zatvorenim. Instinkt će vas možda vući da otvorite prozore da "provetrite" kabinu, nikako to ne činiti, područje požara je prekriveno izuzetno otrovnim ugljen-moniksidom koji vas za kratko vreme može onesposobiti za vožnju. Umesto toga uključite funkciju recirkulacije vazduha.
- Ostanite u automobilu. Oprezno nastavite vožnju dok ne izađete iz područja zahvaćenim požarom. Dok god automobil može da se kreće u njemu ste bezbedniji, jer se požari leti veoma brzo šire. Ne zaboravite, napolju su dim, vatra i vrelina i napustite automobil samo ako nemate izbora. Ako morate da nastavite peške, prekrijte usta i nos i nastavite evakuaciju. Ukoliko je moguće vozilo parkirajte sa strane pored puta kako vatrogascima i drugim službama za spasavanje ne blokirate prolaz.
- Spremite se za veoma teške uslove vožnje. Ovo ne kažemo olako, vidljivost je niska, vrelina sve vreme raste, napolju su otrovni gasovi, vozilo se neprekidno ljulja usled toplotnih struja koje stvara požar, na sve strane pada žar i u riziku ste da vam pneumatici eksplodiraju usled vreline. Sve ovo morate savladati kako bi ste dospeli do bezbednog područja. Ono što je bitno znati je da je rezervoar sa gorivom prilično izdržljiv i suprotno onome što gledate na filmskom platnu, jako retko eksplodira pa se makar toga ne morate plašiti.
- Budite vidljivi. Kao i prilikom oluje i sličnih nepogoda, jako je bitno videti i biti viđen. Upalite farove, maglenke, sva četiri migavca… Vodite računa da niste sami na putu, naići ćete na druga vozila i pešake koji su u istoj, teškoj, situaciji kao vi, treba ih upozoriti na vaše prisustvo. Poslednje što vam treba u životu je da se sudarite dok bežite od požara.
- Budite svesni svog okruženja. Deluje banalno ali u kritičnim situacijama ljudi imaju običaj da se fokusiraju na put ispred sebe koji vodi ka spasenju i ignorišu sve drugo. U požaru gledajte svuda oko sebe, drveće pada, grane otpadaju, ne želite da padnu preko vašeg automobila, možda ćete morati da silazite sa puta da ga izbegnite zato ponavljamo još jednom budite svesni svog okruženja i samo oprezno kroz požar
(Kurir.rs/Polovni automobili)