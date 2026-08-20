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Leto i vrućine koje ga prate na žalost gotovo redovno sa sobom donose i neke negativne stvari poput požara.

Požari se dešavaju i na nekim od omiljenih letnjih destinacija turista u Evropi i koliko mali bio, rizik da se tokom letovanja nađete u području zahvaćenom vatrom svakako postoji. Zato svaki vozač treba da zna kako da se ponaša u toj situaciji i što je takođe jako bitno, kako da vodi računa da do požara ne dođe.

Požar u Hrvatskoj Foto: screenshot YT/hrRTL

Delujte preventivno

Mnogi će na ovu poslednju konstataciju samo odmahnuti glavom, ipak vozači itekako imaju o čemu da vode računa, o tome govori vest od pre par meseci gde je bahati vozač automobila Jeep Wrangler izazvao požar koji je progutao više od 20 hektara šume u nacionalnom parku Okala na Floridi.

U svojoj avanturi van asfalta, po suvoj travi uspeo je da se zaglavi, a dok je pokušavao da se izvuče, vreli izduvni sistem njegovog automobila u dodiru sa suvom travom izazvao je požar koji se pretvorio u vatrenu stihiju.

1/11 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije, Serbian Ministry of Interior/Serbian Ministry of Interior, Darko Vojinovic/AP

Izduvni sistem i katalizator na vozilu mogu postati prilično vrući. O incidentu sa vozačem džipa pisao je američki portal "the drive" i njihov zaključak je da izduv u ovakvoj situaciji može da dostigne više od 760 stepeni, što je otprilike dvostruko više od temperature potrebne za paljenje trave. Zato nakon duže vožnje treba voditi računa gde parkirate automobil.

Istovremeno, vodite računa i o tome šta i kako ostavljate u automobilu nakon što je parkiran.

O tome smo već pisali, ali nije loše podsetiti još jednom, elektronske uređaje napajane litijum-jonskom baterijom, poput mobilnog telefona, tableta, računara, baterije i tome slično nikada ne ostavljajte na suncu jer se mogu zapaliti.

Čak i neki naizgled bezazleni predmeti poput naočara i sličnih reflektujućih predmeta mogu stvoriti problem, o čemu je nedavno svedočio BBC News, vozač u Engleskoj je naočare ostavio na instrument tabli, ispod vetrobranskog stakla - rezultat sunce je izazvalo požar i automobil je izgoreo.

Ako se nađete u požaru

Foto: Josko Ponos/AP

Preventiva je svakako dobrodošla, ali šta raditi ako se neočekivano nađete u području zahvaćenom požarom? Iskustva vatrogasaca sa područja koje često zahvata vatra govore sledeće: