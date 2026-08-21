Nosite li vi 10 kg svaki dan na leđima? Đacima puca kičma od preteških rančeva, a ovako se pravilno bira školska torba
Nova školska godina samo što nije počela, a sa njom i svakodnevno nošenje preteških školskih torbi. Hiljade đaka svakog jutra kreće u školu sa teretom koji je neretko težak i do 10 kilograma, poput manjeg kofera, što za dečja ramena, vrat i leđa predstavlja ozbiljan rizik i uzrok sve češćih deformiteta kičme.
Iako stručnjaci upozoravaju da školska torba ne bi smela da pređe 10 do 15 odsto telesne težine deteta, ovo pravilo se u praksi gotovo uopšte ne poštuje. Pedijatar dr Saša Milićević upozorava da su najugroženija deca nižih razreda osnovne škole, čiji mišići još uvek nisu dovoljno razvijeni da nose toliki teret.
Pretežak teret
- Ta deca, pogotovo mlađi od prvog do četvrtog razreda, nemaju dovoljno razvijen mišićni sloj koji drži kičmeni stub. Kada nose torbe, opterećuju te mišići i dolazi do krivljenja kičme, pogotovo kada je asimetrično opterećenje. Vrlo često dolazi do tzv. kifoze ili skolioze, jer oni svojim položajem pokušavaju da kompenzuju taj teret - objašnjava za Kurir dr Milićević.
Težina deteta Poželjna težina torbe - oko 10% Gornja granica - 15%
20 kg 2 kg 3 kg
25 kg 2,5 kg 3,75 kg
30 kg 3 kg 4,5 kg
40 kg 4 kg 6 kg
50 kg 5 kg 7,5 kg
Kako ističe, idealno bi bilo da đaci udžbenike ostavljaju u školi, ali to u praksi često nije izvodljivo jer knjige moraju nositi kući radi učenja i izrade domaćih zadataka.
- Ti rančevi teže i do 10 kilograma, što je zaista mnogo, još ako uz to nose patike za fizičko i blok za crtanje, to ih zaista opterećuje, posebno devojčice, koje su manje snažne. Bilo kakav poremećaj statike tela može i kasnije da ostavi posledice. Već u srednjoj školi mišići su jači i tu retko mogu nastati problemi - kaže sagovornik.
Na ovaj problem dodato upozoravaju i iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda, ističući da je školski uzrast period intenzivnog rasta i razvoja, kada se formiraju navike ključne za celo zdravlje.
Kako ističu iz GZZJZ Beograd, torbe sa točkićima mogu smanjiti opterećenje leđa kada dete mora da prenosi težak sadržaj na ravnoj i prohodnoj površini. Međutim, nisu uvek praktične: povlačenje samo jednom rukom može neravnomerno opteretiti rame i trup, dok točkovi i produžena ručka povećavaju težinu same torbe. One mogu nositi i veći rizik od saplitanja u gužvi, na neravnom terenu i stepenicama. Umesto da se torbe sa točkićima bezuslovno preporučuju ili isključuju, izbor treba prilagoditi uslovima u školi, putu koji dete prelazi i njegovim individualnim potrebama.
- Pretežak ili nepravilno postavljen ranac može da dovede do zamora mišića, nelagodnosti i bolova u vratu, ramenima i leđima. Pokušavajući da održi ravnotežu, dete se može naginjati unapred, unazad ili u stranu, što dodatno opterećuje mišićno-koštani sistem i narušava pravilno držanje tela. Međutim, teška školska torba nije dokazani neposredni uzrok skolioze i drugih trajnih deformiteta kičme. Njihov nastanak je složen i povezan sa brojnim faktorima. Ipak, prevelika težina i nepravilno nošenje ranca mogu izazvati bol, mišićni zamor, promene položaja tela i dodatne tegobe kod dece koja već imaju probleme sa kičmom - naglašavaju.
- ranac treba da odgovara visini i telesnoj građi deteta
- prazan ranac treba da bude što lakši, ali dovoljno čvrst da zadrži oblik
- gornja ivica ne bi trebalo da bude iznad ramena, a donja bi trebalo da se nalazi u visini struka ili nekoliko centimetara iznad njega
- ranac ne treba da bude širi od trupa deteta
- treba da ima dve široke, podesive i adekvatno postavljene naramenice kako bi se težina podjednako rasporedila na oba ramena
- poželjna su ojačanja leđa, koja štite dete od pritiska tvrdih i oštrih predmeta
- više pregrada olakšava pravilan raspored sadržaja i sprečava njegovo pomeranje
Deformiteti školaraca
Da je situacija alarmantna, potvrdili su i podaci sa sistematskih pregleda za školsku 2023/24. godinu, koji pokazuju da su deformiteti stopala, loše držanje i krivljenje kičme i grudnog koša najčešća patološka stanja kod dece.
- Deformiteti stopala utvrđeni su kod 22,4% pregledane dece, dok je loše telesno držanje bilo prisutno kod 10,3% pregledane dece, pri čemu je ono izraženije kod dece srednjoškolskog uzrasta. Od deformiteta kičme najčešća je kifoza (krivljenje grudnog dela kičme unazad) sa zastupljenošću od 7%, dok je skolioza (bočno krivljenje kičmenog stuba) prisutna kod 5,2%, a lordoza (preterano krivljenje kičme unapred ili gubitak fiziološke zakrivljenosti) kod 0,4% pregledane dece. Deformiteti grudnog koša utvrđeni su kod oko 1,8% pregledane dece - saopštio je GZZJZ.
- dete ne može samostalno i lako da ga podigne i stavi na ramena
- pri hodu se naginje ka napred, ka nazad ili u stranu
- brzo se zamara ili zadiše nakon kratkog hoda
- oseća bol ili ukočenost u vratu, ramenima ili leđima
- oseća trnjenje, slabost ili gubitak osećaja u rukama
- ima crvenilo ili tragove na ramenima
- menja način hoda ili izbegava nošenje torbe
- žali se da je torba teška ili neudobna
Navode i konkretan primer, dete koje ima 25 kilograma trebalo bi da nosi torbu od oko 2,5 kilograma, dok njena težina nikako ne bi smela da pređe 3,75 kg. Savetuju i redovnu fizičku aktivnost kod mališana.