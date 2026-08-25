Slušaj vest

U vreme stare Jugoslavije, bratimljenje gradova i školske razmene učenika bile su sastavni deo odrastanja. Tako su se sklapala prijateljstva za ceo život, a jedno takvo, rođeno je davne 1982. ili 1983. godine između Paraćina i slovenačke Murske Sobote. Godine su prošle, kontakti izbledeli, ali emocija i uspomene ostale su zauvek, upravo zato, vođena emocijama i uspomenama, žena iz Slovenije, Karmen Juraković, devojačko Barbarič, odlučila je da potraži dve srpkinje koje je upoznala početkom osamdesetih godina prošlog veka u Paraćinu.

Karmen je odlučila da pronađe dve stare drugarice koje je upoznala dok je bila u Paraćinu na razmeni učenika kao učenica šestog razreda. Posle više od četiri decenije započela je potragu putem Fejsbuk grupe "Paraćin nekad i sad".

Sećanja nisu izbledela

- Godine 1983. (možda 1982) smo imali bratimljenje između dva grada – Paraćin i Murska Sobota u Sloveniji. Tada sam bila u 6. razredu osnovne škole (OŠ II) iz Murske Sobote, a u Paraćinu sam boravila kod jedne Katarine. Kod mene u Sloveniji je iduće godine boravila Vasić Mirjana, koja je igrala košarku - prisetila se ona u svojoj objavi.

Ne propustite Društvo SANELA IZ BIH NAKON 35 GODINA NAŠLA SVOJE DRUGARICE IZ SRBIJE: Prelepa priča o prijateljstvu koje ne prestaje

Ninakon 43 duge godine sećanja na to druženje nisu izbledela, ali su se životni putevi razišli, devojčice su odrasle, neke se možda i udale i izgubile kontakte, baš kao i mnogi iz vremena bivše Juge.

Slovenka ne zna gde se danas nalaze njene drugarice, niti kako se sada prezivaju, s obzirom na to da su verovatno promenile devojačka prezimena. Ipak, seća se nekoliko bitnih detalja koji bi mogli da pomognu u potrazi.

- Vrlo rado bih stupila u kontakt sa obe, ali ne znam kako se prezivaju danas niti gde žive. Prošle su 43 godine. Moje devojačko prezime je Barbarič, a Vasić Mirjana je napravila i fotografiju na dvorištu škole koja se danas zove Oš "Đura Jakšić". Ako ih neko prepozna iz ove generacije i hteo bi da poseli bilo kakvu informaciju, bila bih jako zahvalna - napisala je ona.

U rekordnom vremenu javila se Mirjana: "Divno iznenađenje"

Kolika je moć interneta dokazuje činjenica da se za manje od sat vremena javila jedna od dve devojke za kojima je Karmen tragala.

- Draga Karmen, evo dobila sam poruku da želiš da nas nađeš. Mirjana koja je bila Vasić sad sam Stanković, a pokušaću da se konektujemo. Katarini ću preneti istu objavu. Divno iznenađenje - odgovorila joj je Mirjana Vasić, sada Stanković.

Iza fotografije koju spominje, krije se prelepa ljubavna priča

Nakon više od četiri decenije uspele su da stupe u kontakt, a sada će sigurni smo razmeniti uspomene koje imaju iz tog vremena, što je Karmen već učinila. Objavila je fotografiju koju je spominjala u objavi, koja je nastala upravo u školskom dvorištu i koju je napravila Mirjana, a onda i otkrila prelepu priču koja se krije iza nje.

- Alan i ja smo se tada 1983. u Paraćinu upoznali i evo, u braku smo 37 godina. Paraćin zauzima posebno mesto u našim srcima - napisala je Karmen objavivši fotografiju sa suprugom.

Ova objava oduševila je mnoge članove grupe "Paraćin nekad i sad", a ljudi su pisali komentare i pozdrave iznenađeni što su stare drugarice uspele da stupe u kontakt.

Kurir/Telegraf.rs