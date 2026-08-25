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Sitne mušice koje se iznenada pojave oko voća, sudopere ili kante za smeće mogu da se namnože za samo nekoliko dana. Iako deluju bezazleno, stručnjaci upozoravaju da ih privlače ostaci hrane i vlaga.

Voćne mušice mogu biti prava napast, posebno u letnjim mesecima. Dokazano je da su ove mušice toliko sitne da mogu da prođu kroz mreže na prozorima i vratima, tako da je veoma teško da ih sprečite da uđu.

Međutim, ono što možete da uradite jeste da sklonite sve što bi ih moglo privući. Tako ćete ih sprečiti da sleću na voće i povrće i zaraze ga bakterijama. Primenite ova 4 trika i više nećete imati problema sa voćnim mušicama.

Čuvajte hranu u frižideru

Činija sa svežim voćem možda izgleda lepo na vašem kuhinjskom stolu, ali je to ujedno i otvoren poziv voćnim mušicama da je napadnu. Naime, ove mušice veoma privlači miris voća i povrća koje zri i fermentira, a to se najčešće događa tokom leta ili početkom jeseni.

Foto: nito / Alamy / Profimedia

Najbolje je da sve voće i povrće držite u frižideru. One voćne vrste koje ne možete da skladištite u frižideru, kao što su banane, pojedite pre nego što prezru.

Ukoliko imate voćke koje bi mogle da se ukvare već za dan ili dva, nemojte ih bacati, već od njih napravite smuti.

Takođe, redovno proveravajte krompir ili crni luk, jer samo jedna ugnjila glavica crnog luka ili krtola mogu privući roj voćnih mušica.

Voćne mušice obožavaju đubre – redovno ga iznosite

Kante za đubre su raj za voćne mušice. Istrulela i ustajala hrana u kantama za đubre omiljena je hrana za ove napasti. Ono što takođe privlači mušice jeste lepljiva smesa koja se nalazi na dnu kante za đubre. Izbacujte đubre što češće, posebno tokom letnjih meseci, jer samo tako ćete ih sprečiti da se nastane u vašoj kanti.

Ne zaboravite da nakon toga redovno perete i čistite kantu. Proverite da li ste dobro uklonili sve ostatke i mirise piva, vina ili nekih voćaka.

Foto: Profimedia

Napravite zamku za voćne mušice

Da biste napravili potpuno bezbednu zamku za voćne mušice bez ikakvih hemikalija, sve što vam je potrebno je prazna tegla, parče papira, jabukovo sirće i tečnost za pranje sudova. Onda urolajte papir i napravite fišek, ali tako da ostavite samo malu rupu na dnu fišeka. Uži kraj fišeka stavite na dno, a širi kraj iznad tegle. Fišek i vrh tegle zalepite samolepljivom trakom.

Veliki broj voćnih mušica ulaziće u teglu sa fišekom, ali neće moći da izleti nazad. Posle određenog vremena iznesite teglu napolje. Čistite teglu i menjate papir na svakih dan ili dva.

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Druga varijanta jeste da uradite sve isto, samo što ćete umesto tegle upotrebiti plastičnu flašu. Isecite gornju trećinu flaše, okrenite je i postavite u donji deo flaše, ali tako da otvor ne dodiruje dno.

Redovno čistite odvode

Voćne mušice jednostavno vole da ulaze u vaše kuhinjske odvode, jer im prija to vlažno okruženje. Pored toga, odvodi mogu biti idealno mesto za zadržavanje komadića hrane.

Onemogućite im ulazak u odvode tako što ćete ih redovno čistiti i to na sasvim prirodan način: alkoholnim sirćem i sodom bikarbonom. Sve što je potrebno da uradite je da postavite donji kraj levka u odvod sudopere, dodajte pola čaše sode bikarbone, a odmah zatim punu čašu alkoholnog sirća. Posle toga isperite sve vrelom vodom i nakon 5 minuta opet hladnom vodom.

Kurir/ Agromedia.rs