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U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara na otvorenom prostoru. Među aktivnim požarima su oni na planini Stolovi, u selu Lukovo kod Vranja i na Zlatiboru, dok se u gašenju požara angažuju domaće vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljni vatrogasci, kao i međunarodne snage.

Novi požar izbio je juče posle 15 časova u mestu Vodice na Zlatiboru, gde je vatra zahvatila oko dva hektara niskog rastinja i borove šume, rekao je predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović.

Na Stolovima su vatrogasci su uspeli da zaustave dalje širenje požara. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta, koja mogu ponovo da se aktiviraju.

Sa tri strane Stolova požar ugašen, aktivna strana ka Kraljevu

Direktor šumskog gazdinstva u Kraljevu Dragan Reljić kaže da Maglič nije ugrožen požarom a da je na Stolovima vatra ugašena sa tri strane dok ostala ta četvrta, ka gradu, na delu koji se zove “Čiker”. Kako je naveo, zbog nepristupačnog terena po vatri su juče mogli da dejstvuju samo helikopteri.

Foto: Instagram 192.rs printscreen

Na pitanje o efektima koje je dao novi bazen koji je montiran, ističe da je juče samo u toku sat i po helikopteri su imali 68 naleta. Prema njegovim rečima, dobra kiša bi verovatno ugasila požar.

Sa druge strane, upozorava da bi ljudstvo moralo da dežura narednih sedam do deset dana, budući da je bilo primera da se u takvim slučajevima jedan panj ponovo zapali.

Požar na planini Stolovi još nije lokalizovan

Načelnik Vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Nedeljko Gagić kaže da požar na planini Stolovi još nije lokalizovan, ali je zaustavljeno širenje vatre, uprkos dosta jakom vetru.

Foto: RTS Printscreen

U gašenje požara koji je izbio prekjuče u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion "iljušin".

Iz gradskog štaba za vanredne situacije saopštili su da je jedna kuća bila zahvaćena požarom, vatrogasci su spasili 10 kuća i sprečili da se vatra proširi ka selu, nema povređenih.

Kurir/ RTS