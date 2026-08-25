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Lična karta u Srbiji nije samo dokument za punoletne građane i tinejdžere koji su napunili 16 godina. I dete starije od 10 godina može da ima svoju biometrijsku ličnu kartu, iako nije u obavezi da je poseduje.

Naime, prema Zakonu o ličnoj karti, pravo na ličnu kartu ima svaki državljanin Srbije stariji od 16 godina, ali to pravo ima i dete koje je navršilo 10 godina. Zakonska obaveza da se poseduje lična karta nastaje tek sa 16 godina, i to za državljanina koji ima prebivalište u Srbiji.

Drugim rečima, dete od, na primer, 11, 12 ili 13 godina može potpuno regularno da ima svoju biometrijsku ličnu kartu. U odnosu na ličnu kartu za odrasle, razlika je što se ona izdaje sa rokom važenja od pet godina.

Kada lična karta može da bude korisna detetu

Najpraktičniji razlog da dete starije od 10 godina poseduje ličnu kartu je putovanje u države u koje državljani Srbije mogu da uđu bez pasoša, samo sa ličnim identifikacionim dokumentom.

Foto: Marina Lopičić, Kurir

To su zemlje regiona u našem neposrednom komšiluku - Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija, koje prihvataju važeću biometrijsku ličnu kartu za ulazak državljana Srbije na svoju teritoriju.

Takođe, deca starija od 10 godina koja poseduju ličnu kartu sa tim dokumentom mogu da putuju i preko Kosova i Metohije. Za decu koja nemaju ličnu kartu predviđen je drugi dokument - izvod iz matične knjige rođenih sa fotografijom.

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S obzirom na to da veliki broj turista iz Srbije porodično ide na odmor u te države, ili prolazi kroz njih do svojih krajnjih destinacija, činjenica da deca starija granicu mogu da pređu samo uz ličnu kartu je svakako olakšica.

Naravno, za države u kojima se kao putna isprava priznaje isključivo pasoš, lična karta ne može da ga zameni. Takođe, deca mlađa od 10 godina, da bi ušla na teritoriju bilo koje države moraju da poseduju pasoš.

Kako se detetu vadi lična karta

MUP Srbije navodi da za maloletno lice zahtev za izdavanje lične karte podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja.

Za prvo izdavanje biometrijske lične karte potrebna je uplatnica generisana na portalu eUprave, dok fotografija dimenzija 50x50 milimetara nije obavezna, već se može doneti po želji roditelja.

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MUP podatke iz izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, uz saglasnost roditelja, odnosno, zakonskog staratelja, pribavlja po službenoj dužnosti. Roditelji mogu i sami da stave ova dokumenta na uvid ako žele da postupak bude završen što brže.

Važno je, dakle, razgraničiti: Sa 10 godina dete stiče pravo na ličnu kartu ali nije u obavezi da je ima, a sa 16 godina, ukoliko ima prebivalište u Srbiji, nastaje zakonska obaveza da je poseduje.

Kurir/ Blic