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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog mučenika Ipolita.

Sveti Ipolit bio je nadzornik tamnica u Rimu, rođen i vaspitavan kao neznabožac. Kada je sveti Laverentije arhiđakon bačen u tamnicu, Ipolitu je car naredio da posebno obrati pažnju na njega. Ipolit je tada svojim očima video kako je sveti Lavrentije povrato vid slepom Lukiliju, dugogodišnjem tamničaru, i kako je iscelio mnoge druge bolesnike.

Nakon što je sve to video, poverovao je u Hrista i krstio se. Kada ga je Lavrentije krstio, Ipolit je imao nebesko priviđenje i rekao je: "Videh nevine duše u velikoj radosti (tj. na nebesima)".
Posle toga odveo je Lavrentija u svoj dom gde mu je krstio svu decu koje je, sa dadiljom Konkordijom, bilo devetnaest.

Kada je Lavrentije bio ubijen za Hrista, Ipolit je noću uzeo telo ovog mučenika i časno ga sahranio. Međutim, to je nekako došlo do ušiju cara Dekija, i treći dan po smrti Lavrentijevoj, Ipolit je bio uhvaćen i izveden pred cara.

Pošto nije hteo da se odrekne vere, tučen je kamenjem po ustima. Potom je car naredio da ga razdenu nagog i šibaju, ali Ipolit mu je na to, kako priča kaže, mirno poručio: "Nisi me razdenuo nego si počeo da me odevaš!" Tada su ga protegli po zemlji i udarali nemilosrdno, a Ipolit je samo glasno izgovarao: "Hrišćanin sam!"

Međutim, najstrašnije iskušenje tek je čekalo ovog svetitelja. Car je čuo da su se i svi članovi Ipolitove porodice krstili i naredio je da ih dovedu. Upravo je stara dadilja bila ta koje je prkosnu caru rekla istinu: "Mi više želimo s našim gospodarem časno umreti u veri Hristovoj nego li beščasno s vama nečestivima živeti". Nakon toga, predanje kaže, ona je bila prvo ubijena, a onda i svi ostali članovi Ipolitove porodice i to na njegove oči. Najzad se Ipolita vezali za divljeg konja i vukli ga tamo i ovamo sve dok mučenik dušu svoju nije predao Bogu.

Praznik svakog doma

Zbog strašne smrti koja je zadesila ovog hrišćanina, ali i celu njegovu porodicu, današnji praznik smatra se praznikom svakog doma u kome vlada mir i sloga i u kome spone ljubavi povezuju roditelje i njihovu decu.

U staroj Srbiji je postojao običaj koji se ponegde i do danas održao da porodice danas zajedno odlaze u crkvu i pale sveće u čast Svetog mučenika Ipolita. Svi bi trebalo da se pomole za zdravlje i da ostatak dana provedu zajedno. Veruje se da će članove te porodice sreća pratiti preko cele godine.

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