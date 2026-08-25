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Pitanje granice između roditeljske brige o deci i obzira prema drugim ljudima u javnosti često izaziva različita mišljenja, posebno kada je reč o situacijama koje se odvijaju za stolom u restoranu.

Upravo takva situacija dogodila se jednoj ženi koja je, kako navodi, ostala zatečena prizorom kojem je prisustvovala tokom ručka u jednom restoranu.

"Otac vadi nošu"

Svoje iskustvo podelila je na društvenoj mreži Threads, a njena objava ubrzo je pokrenula raspravu među korisnicima.

- Pišem u stanju šoka. U bašti eminentnog restorana nadomak Beograda, usred ručka otac vadi nošu stavlja pored stola dok majka skida detetu garderobu i stavljaju ga na pomenutu nošu da... Šta god - napisala je ona pa dodala:

- Pet min kasnije ga podižu, vade vlažne maramice i predstava je završena. Da li je vama to normalno. Ja i muž se gledamo... Imamo troje odraslih. Meni je ovo iz rubrike: mislila sam da sam sve videla, ali ne.

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su u komentarima izneli različita mišljenja o tome gde je granica prihvatljivog ponašanja roditelja u restoranu.

"To je nedopustivo"

- Bilo bi normalno da su bar pokušali da odu sa nošom do toaleta i tamo obave to što dete treba da obavi. Ali šta znam ja, ja sam rođena u prošlom veku. Savremeno roditeljstvo je blago rečeno šokantno. Dobro je da nisu stavili nošu direktno na sto (lično sam i to videla) - napisala je jedna korisnica.

Druga je istakla da je takvo ponašanje u restoranu nedopustivo.

- Za takve stvari se zove osoblje restorana i skrene im se pažnja. Ako sam došao da jedem i da platim uslugu sigurno ne očekujem da neko vrši nuždu ispred mene za vreme mog ručka koji će mi restoran debelo naplatiti. Da su to naveli da je to kod njih normalno sigurno ne bih dolazio, jer me takve stvari ne privlače. Dete nije krivo, ali ostali... - naveo je jedan korisnik.