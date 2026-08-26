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Prošle nedelje u Srbiji je registrovan jedan slučaj malih boginja (morbila), izjavila je profesorka dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Male boginje ponovo se šire u Bugarskoj sa više od 500 potvrđenih slučajeva, prenose tamošnji mediji. Ozbiljna je situacija i na Kosovu i Metohiji, blizu 200 registrovanih, a samo za nedelju dana – 25 novih slučajeva obolevanja od morbila.

Početak školske godine ponovo u prvi plan stavlja pitanje vakcinacije dece i prevencije zaraznih bolesti. Dok je u Bugarskoj registrovano više od 500 slučajeva malih boginja, u Srbiji je epidemiološka situacija trenutno stabilna, ali zdravstveni sistem pojačano prati njeno kretanje.

Jedan slučaj morbila u Srbiji – situacija se prati

- Situacija na teritoriji Srbije je stabilna. Prema izveštajima zdravstvenih ustanova tokom prethodne nedelje, potvrđen je jedan slučaj morbila. To znači da smo stalno na oprezu – kao zdravstveni sistem, zdravstveni radnici i kao društvo. Veoma je važno da u zajednici, posebno kada su u pitanju školska deca, obuhvat vakcinacijom protiv malih boginja, rubeoli i zaušaka bude 95 odsto. Vakcinacija se ne sme izbegavati - istakla je prof. dr Jovanović.

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Kaže da svako dete koje navrši godinu dana treba da primi prvu dozu MMR vakcine, dok je pre polaska u školu vreme za drugu dozu.

- Prema našim podacima, u prethodnoj godini obuhvat prvom dozom bio je prilično nedovoljan – 73 odsto ciljne populacije. To se kasnije nadoknadi do polaska u školu, pa je obuhvat drugom dozom 91 odsto. Ipak, mi težimo obuhvatu od 95 odsto. Zato podsećam roditelje da ovu vakcinaciju ne treba izbegavati. Ona predstavlja zaštitu kako svakog deteta pojedinačno, tako i celokupnog kolektiva - navela je direktorka "Batuta".

Vakcina se može primiti u domovima zdravlja

Uskoro počinje škola, za upis je bila potrebna i potvrda o imunizaciji.

- Vakcina uvek ima i snabdevanje je stabilno. Ono što je potrebno jeste da roditelj, kada je dete zdravo, ode kod izabranog pedijatra i dogovori se o vakcinaciji. To je zaštita u koju se ulaže, koja se preporučuje i koja štiti zdravlje kako sopstvenog deteta, tako i dece u njegovom okruženju - rekla je profesorka.

Bilo je više od 200 slučajeva morbila, ali neretko se postavlja pitanje gde je registrovan aktuelni slučaj i koliko je situacija ozbiljna.

- Jedan slučaj je registrovan na teritoriji okruga u kojem je obuhvat imunizacijom inače nizak. Zbog toga apelujemo da se i u Novom Pazaru, Tutinu, ali i u svim drugim sredinama, uključujući Beograd, posveti pažnja potpunoj imunizaciji koja je neophodna. Registracija svakog slučaja malih boginja povećava pažnju epidemioloških službi i sprovodi se pooštren epidemiološki nadzor. Podsetila bih da smo samo tokom 2024. godine imali više od 200 slučajeva malih boginja, a to ne mora da se dešava - rekla je za RTS prof. Verica Jovanović.

Velika epidemija 2017. i 2018. godine imala je i smrtne ishode.

- Situacija koja je trenutno zabeležena u Bugarskoj, sa više od 500 potvrđenih slučajeva malih boginja, takođe predstavlja određenu vrstu rizika. Zato svi turisti koji odlaze tamo, pogotovo oni koji putuju sa malom decom, treba da obrate pažnju na ličnu zaštitu. Vakcinacija je preduslov za sve aktivnosti koje zajedno sprovodimo. Ona nas štiti i zato preporučujemo da se posveti pažnja prevenciji i kalendaru imunizacije - naglasila je profesorka.

Nova vakcina za učenike sedmog i osmog razreda

Promene su i u kalendaru imunizacije, pa se uvodi nova vakcina za starije osnovce.

- Dobili smo novi pravilnik koji nam daje okvir za novi trogodišnji plan obavezne imunizacije koji će se sprovoditi na teritoriji Republike Srbije. U toku su pripreme za proces javne nabavke. Želimo da u kontinuitetu obezbedimo celokupan program za sprovođenje obavezne imunizacije. To znači da će se u sedmom, odnosno osmom razredu osnovne škole davati vakcina koja u svom sastavu sadrži acelularnu komponentu protiv pertusisa, odnosno velikog kašlja. To je veoma značajno za zaštitu dece, ali i za zaštitu trudnica - istakla je profesorka.

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Pred polazak u školu – san, doručak i fizička aktivnost

Naglasila je da je važno da postepeno vraćanje redovnim školskim navikama.

- Komunikacija sa vršnjacima je takođe veoma značajna. Preporučujemo povratak redovnom doručku, dovoljnom snu i fizičkoj aktivnosti. Deca do 12 godina trebalo bi da spavaju od 10 do 12 sati, dok je adolescentima potrebno nešto manje sna. Važno je vratiti i redovne radne navike. I još jednom apelujem na roditelje: ukoliko dete pre polaska u školu nije vakcinisano, sada je pravi trenutak da se to učini - istakla je profesorka.

Kurir/ Blic zdravlje