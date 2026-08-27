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Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), Srbiju u naredna tri dana očekuje veoma toplo i pretežno sunčano vreme, ali će već tokom vikenda doći do nagle promene vremenskih prilika.

Kako se navodi na sajtu RHMZ-a, krajem nedelje i početkom vikenda imaćemo ekstremno visoke temperature, koje će u pojedinim mestima u svom maksimumu dostizati i do 39 stepeni Celzijusa.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Meteorolozi RHMZ-a najavljuju da će danas, u četvrtak biti sunčano i toplo vreme sa jutarnjim temperaturama od 15 do čak 20 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 32 do 35 stepeni Celzijusa uz slab i promenljiv vetar u većem delu naše zemlje.

Još topliji dan očekuje nas u petak, 28. avgusta. Najniže temperature biće od 15 do 24 stepena, dok se tokom dana očekuje da dostigne čak 39 podeok, kao u najvrelijim letnjim danima.

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno imati olujne udare, jače od 17 metara u sekundi.

Foto: RHMZ

Vrućine se nastavljaju i prvog dana vikenda, međutim kako meteorolozi RHMZ-a najavljuju, u drugom delu dana očekuje se ozbiljan vremenski preokret.

Tokom jutarnjih časova temperatura će se kretati od čak 17 do 26 stepeni Celzijusovih, a maksimalna dnevna iznosiće od 34 do 39 stepeni.

Vremenski preokret očekuje nas tokom popodnevnih i večernjih časova, kada uz naoblačenje stižu kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, dok će vetar skrenuti na severozapadni pravac i povremeno dostizati olujnu jačinu, sa udarima većim od 17 metara u sekundi.

Foto: Printscreen RHZM

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature

Kako navode na sajtu RHZM-a, do kraja avgusta, tokom većine dana, maksimalna temperatura biće od 30 do 35 °C. Najtoplije će biti u petak i subotu, 28. i 29. avgusta, kada se ponovo očekuju dnevne temperature iznad 35 °C.

Danas, kao i u petak, 27. avgusta, u većem delu Srbije na snazi je žuti meteo-alarm, dok je situacija nešto ozbiljnija u jugoistočnim krajevima zemlje. Kako navodi RHMZ, vremenske prilike mogu biti potencijalno opasne, posebno za aktivnosti koje zavise od vremenskih uslova, pa se građanima savetuje dodatni oprez.

Foto: Printscreen RHZM

U subotu, 28. avgusta, situacija će biti još ozbiljnija. Narandžasti meteo-alarm biće na snazi u većem delu Srbije, dok se u jugoističnoj Srbiji očekuje crveni meteo-alarm.

Za crveni meteo-alarm važi upozorenje da je vreme vrlo opasno, uz mogućnost pojave ekstremnih vremenskih uslova koji mogu ugroziti bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati veliku materijalnu štetu. Građanima se savetuje da redovno slede naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Foto: Printscreen RHZM

Septembar donosi osveženje početak septembra doneti prijatnije vreme, izjavio je pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović za "Puls Srbije" na Kurir televiziji. Srbiju do kraja nedelje očekuju visoke temperature i povećana opasnost od šumskih požara, dok se od petka uveče očekuju obilnije padavine i pad temperature, dok će, izjavio je pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović za "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

- Početak septembra bi ipak obeležilo nešto prijatnije vreme, u smislu da bi maksimalna temperatura bila negde između 26 i 30, 31 stepen. Tako da će promena koja se očekuje za vikend ipak doneti prijatan početak i školske godine i povratak sa odmora svima onima koji su odmarali u prethodnom periodu - rekao je Mihajlović za Kurir televiziju.

Iako je još rano govoriti o tome da li nas očekuje miholjsko leto, Mihajlović ističe da je ono karakteristično za naše područje i da se gotovo svake godine u prvoj polovini oktobra beleži nekoliko suvih, prijatnih i toplih dana.

Kurir.rs