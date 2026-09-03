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Zgrada Narodne skupštine u Beogradu od kako je počela da se gradi davne 1907. godina jedna je od centralnih tački društvenog i političkog života u Srbiji.

Ovde su "padale" velike odluke, smenjivale se vlade i režimi - od monarhije do republike, čak su neki i glavu izgubili tokom burnih rasprava.

Verovatno najlepša stvar koja se ikad desila u u zgradi Narodne skupštine, ostala je nepoznata zbog sve te istorijske buke koja je tutnjala hodnicima, holovima i salama ove zgrade.

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Rođena beba u suterenu

Naime, 1938. godine rođena je beba u suterenu zgrade. Bilo je to dete Dušana Inanovića, vozača predsednika skupštine koji je živeo sa porodicom u tom delu zgrade. Tada je Dušanu zbog potreba posla bilo omogućeno da jednu sobu preuredi za potrebe stanovanja sa porodicom.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Gde je rođeno dete? - upitao je sveštenik presrećnog oca kako bi u knjigu rođenih upisao podatke o bebi.

- U Narodnoj skupštini - ponosno reče otac.

Svečano proslavljeno rođenje

Sveštenik nakrivi glavu, pogleda čoveka popreko, spusti naočare, te začuđeno ponovi:

- Gde je rođeno!?

Rođenje jedine parlamentarne bebe u Srbiji je svečano proslavljeno u skupštinskim klubovima, a u rubrici "Ulica i broj" sveštenik je upisao: "Narodna skupština"!

Iako je beba rođena u Skupštini, u to vreme nije bilo neobično da se deca rađaju u domovima svojih roditelja, a kako su Ivanovići živeli baš na ovom mestu, dete se normalno rodilo u svojoj kući. Retki su se u to vreme rađali u bolnicama.