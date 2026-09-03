Slušaj vest

Zgrada Narodne skupštine u Beogradu od kako je počela da se gradi davne 1907. godina jedna je od centralnih tački društvenog i političkog života u Srbiji.

Ovde su "padale" velike odluke, smenjivale se vlade i režimi - od monarhije do republike, čak su neki i glavu izgubili tokom burnih rasprava.

Verovatno najlepša stvar koja se ikad desila u u zgradi Narodne skupštine, ostala je nepoznata zbog sve te istorijske buke koja je tutnjala hodnicima, holovima i salama ove zgrade.

bebanovorodjence.jpg
Foto: Shutterstock

Rođena beba u suterenu

Naime, 1938. godine rođena je beba u suterenu zgrade. Bilo je to dete Dušana Inanovića, vozača predsednika skupštine koji je živeo sa porodicom u tom delu zgrade. Tada je Dušanu zbog potreba posla bilo omogućeno da jednu sobu preuredi za potrebe stanovanja sa porodicom.

Skupština srbije
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Gde je rođeno dete? - upitao je sveštenik presrećnog oca kako bi u knjigu rođenih upisao podatke o bebi.

- U Narodnoj skupštini - ponosno reče otac.

Svečano proslavljeno rođenje

Sveštenik nakrivi glavu, pogleda čoveka popreko, spusti naočare, te začuđeno ponovi:

- Gde je rođeno!?

Ne propustiteDruštvoMISTERIJA U CENTRU BEOGRADA: Svi prolaze pored ogromne iskopine, a ne znaju šta se krije iza svega! Evo odgovora!
skupstina.jpg

Rođenje jedine parlamentarne bebe u Srbiji je svečano proslavljeno u skupštinskim klubovima, a u rubrici "Ulica i broj" sveštenik je upisao: "Narodna skupština"!

Iako je beba rođena u Skupštini, u to vreme nije bilo neobično da se deca rađaju u domovima svojih roditelja, a kako su Ivanovići živeli baš na ovom mestu, dete se normalno rodilo u svojoj kući. Retki su se u to vreme rađali u bolnicama.

Kurir/ Srbija danas

Ne propustiteŽena"Ne razumem današnje mlade mame koje bebe od tri meseca vode na more" Slađana oplela po roditeljima, pa nastao haos na mrežama
Roditelji sa malom bebom na letovanju pored mora
DruštvoDrama u manastiru Ostrog: Kolevka pala sa stene u ambis, monasi zanemeli kada su videli bebu - Zatekli neverovatan prizor
0301-milos-miskov-beta.jpg
FudbalBEBA PREKINULA MEČ MLS LIGE: Neverovan na događaj na utakmici u Americi, nikom nije jasno kako se ovo desilo...
profimedia-1127713414.jpg
ŽenaBeba dobila ulogu u Netflixovoj hit seriji: Mama otkrila koliko je zaradila i u šta će uložiti novac (VIDEO)
Beba dobila ulogu u Netflix seriji

01:11
Ljubica Tajević o izlasku iz porodilišta bez bebe Izvor: Lepa i Srećna