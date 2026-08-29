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Posle četiri godine borbe, neuspešnih pokušaja i neizvesnosti, par iz Srbije odlučio je da potraži spas u manastiru Tumane, a tri meseca kasnije stigla im je najlepša moguća vest.

Posle četiri godine borbe, odlazaka kod lekara, brojnih pokušaja i neizvesnosti, Miljana i njen suprug Miljan odlučili su da pomoć potraže u manastiru Tumane. Tri meseca kasnije, dobili su najsrećniju vest. Miljana je ostala u drugom stanju.

Vera koja briše tugu

Miljan i Miljana su svoju priču i svoju radost podelili sa svima koji muče istu muku.

- Pokušavali smo nekih četiri godine, želeli smo da dobijemo decu. Bili su neuspešni pokušaji. Jedna od opcija, za koju smo se i odlučili, bila je da dođemo u sveti manastir Tumane, da se pomolimo - kazao je Miljan na početku snimka koji je objavljen na Fejsbuk stranici manastira.

Ne govore uzalud sveštenici iz Tumana da je molitva majke najmoćnija i da dopire do samog Boga. Miljana i Miljan su posle molitve stavili tačku na godine iščekivanja, strepnje i tuge.

- U manastir smo otišli u septembru 2024., odslušali smo dve molitve i dva-tri meseca kasnije smo saznali da ćemo da dobijemo blizance - ispričao je Miljan.

Manastir Tumane Foto: Shutterstock

On i njegova supruga postali su roditelji dvojice dečaka.

"Naša želja se ispunila", sa osmehom dodaje Miljana.

Mesto gde se rađa nada

Njihova priča govori mnogo toga, to je priča o godinama u kojima ti se čini da te niko ne čuje, kada se vrata zatvaraju jedno po jedno. I kada ostaju samo jedna vrata, kada ostane samo vera. I tada je tako malo potrebno, dve molitve, tišina pod svodovima svetinje.

Zbog ovakvih priča ljudi iz celog sveta dolaze u Tumane.

Kurir/Mame.rs