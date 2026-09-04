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U velikom požaru porodica Vilček iz Debeljače ostala je bez doma i svega što je godinama stvarala. Njih 14 sada se suočava sa teškim periodom obnove, a kako bi što pre ponovo imali krov nad glavom, u pomoć su pritekli ljudi dobre volje.

Vatra se toliko proširila da je uhvatila krov i sve je izgorelo. Plamen je zahvatio skoro celu kuću, kao i deo u kojem su čuvali životinje, koje su, na svu sreću, uspeli da spasu.

Težak period obnove

- Najmanje što možemo da uradimo je da im pokažemo da nisu ostali sami. Možda ne možemo da im vratimo ono što je izgorelo, ali zajedno možemo da im pomognemo da izgrade ono što su izgubili - istakao je influenser i humanitarac iz Pančeva Luka Alerić.

Pred porodicom Vilček je težak period obnove i borba sa vremenom, kako bi pre zime uspeli da naprave dom u kojem će moći da žive.

Ovako možete pomoći: Donacije iz Srbije: Žiro račun: 205-0000000546671-54

Primalac: Humanitarna organizacija Daruj

Svrha uplate: Porodica Vilček Donacije iz inostranstva: IBAN: RS35205007080007484157

SWIFT/BIC: KOBBRSBG

Banka: NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

- Zajedno sa humanitarnom organizacijom Daruj, potrudićemo se da pomognemo koliko god možemo. Dosta ljudi se već uključilo, ali biće nam potrebna i vaša pomoć. Ako ste u mogućnosti postoji račun na koji možete donirati novac. Osim uplate, možete pomoći i donacijom građevinskog materijala, stvari, bele tehnike, i javite se direktno na "Daruj" profil kako biste proverili šta je porodici trenutno najpotrebnije - naglasio je Alerić.