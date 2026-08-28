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Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u Hagu, a vest o njegovoj smrti ponovo je u javnosti otvorila brojna pitanja o njegovom životu, godinama skrivanja i hapšenju 2011. godine.

Jedna od manje poznatih priča vezanih za njegovo hapšenje odnosi se upravo na poslednje trenutke pre nego što je, posle gotovo 16 godina skrivanja, pronađen u selu Lazarevo kod Zrenjanina.

Mladić je o tome govorio 2017. godine, tokom posete istoričarke Jelene Guskove Hagu. Njegovo svedočenje kasnije je objavljeno u knjizi „General Mladić: Poslednja bitka. Uspomene, intervju, dokumenti“, koju je napisao Pavel Dorohin, a prevela Guskova.

Posle 16 godina skrivanja došao je trenutak hapšenja

U knjizi su, pored intervjua i Mladićevih sećanja, objavljeni i dokumenti, izveštaji i svedočenja o njegovom životu, kao i detalji o godinama koje je proveo skrivajući se od potrage.

Guskova je tada ispričala da se Mladić predao mirno i bez skandala, ne želeći da izaziva incidente.

Ipak, ono što joj je ispričao o samom trenutku hapšenja pokazuje da je situacija mogla da se završi potpuno drugačije.

Predosetio da neko ulazi u kuću

Prema njegovom svedočenju, Mladić je predosetio da će neko ući u kuću u kojoj se skrivao. Kroz prozor je video ljude u civilnoj odeći, a među njima je prepoznao jednog čoveka za kog je zaključio da je pukovnik.

Mladić se, kako je kasnije ispričao Guskovi, sakrio iza vrata. U kuću je potom ušao i jedan meštanin koji je trebalo da potvrdi da se general nalazi unutra. Kada ga je video, međutim, nije odmah otkrio gde se Mladić nalazi.

General je potom mirno izašao iz kuće.

Na stolu bila dva pištolja

Kada ga je pukovnik pitao da li kod sebe ima oružje, Mladić je odgovorio da ima. Na pitanje gde se ono nalazi, pokazao je na sto na kojem su se nalazila dva pištolja.

Tada je usledilo pitanje koje je Guskova kasnije prenela u svojoj knjizi - zašto nije sačekao ljude koji su došli po njega sa pištoljima u rukama.

„Da su bili u uniformama, pucao bih“

Mladić je, prema njenom svedočenju, odgovorio da je video da su bili u civilu. Da su bili u vojnim uniformama, rekao je, „pucao bih“.

Ovaj detalj, koji je Mladić ispričao godinama nakon hapšenja, predstavlja jedno od njegovih ličnih svedočenja o događajima koji su prethodili kraju višegodišnje potrage.

Hapšenje u Lazarevu 2011. godine

Ratko Mladić uhapšen je 26. maja 2011. godine u Lazarevu, nakon što je godinama bio jedan od najtraženijih haških optuženika.