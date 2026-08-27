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O njegovoj želji ranije je govorio njegov sin Darko Mladić.

- On nerado priča sa nama o tome. Uvek nastoji da bude pozitivan. Ali kada je Ana nastradala, on je odmah rekao: ‘Ja ću biti pored nje’, rekao je tada Darko Mladić, govoreći o bolnoj temi koja je godinama pratila njegovu porodicu.

Darko Mladić je svojevremeno izjavio i da će od Haškog tribunala zatražiti da njegovog oca, zbog lošeg zdravstvenog stanja, prebace na lečenje van zatvora u Sheveningenu.

Govorio je tada i o teškom zdravstvenom stanju Ratka Mladića i problemima sa kojima se suočavao tokom suđenja.

- On nije ni bio sposoban da prati proces. Dešavalo se ponekad da se zbog dva moždana udara isključi i ne sluša suđenje. Advokatu je na papirić poluparalizovanom rukom pisao odgovor, a za to vreme sudija bi već pročitao drugih 16 pitanja. Teško je ustajao, nije mogao da jede, a brijao se nekako levom rukom, ispričao je Darko Mladić.

Foto: Jerry Lampen / POOL/ANP POOL

Podsetimo, Ana Mladić ubila se u proleće 1994. godine, kada je imala 23 godine. Njena smrt ostavila je dubok trag na porodicu, a Ratko Mladić je, prema ranijim rečima njegovog sina, tada izrazio želju da jednog dana bude sahranjen pored nje.

Sada, nakon smrti Ratka Mladića, njegove ranije reči o poslednjem počivalištu ponovo dobijaju posebnu težinu.