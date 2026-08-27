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Državljanka Srbije (36) povređena je tokom vožnje skutera na vodi u morskom području Glarokavosa, na Kasandri, jednom od najposećenijih delova Halkidikija.

Do nezgode je došlo juče posle podne, kada je žena tokom vožnje pala sa skutera u more, zadobila povredu glave i izgubila svest.

Prema pisanju grčkog lista Kathimerini, prvu pomoć pružili su joj suprug i menadžer firme koja iznajmljuje plovila. Ubrzo je na mesto događaja stigla Hitna pomoć, koja ju je najpre prevezla u Zdravstveni centar Kasandra.

Zbog prirode povrede potom je transportovana u Opštu bolnicu Halkidiki, a zatim i u bolnicu "Papanikolau" u Solunu, gde je zadržana radi dodatnih pregleda i praćenja zdravstvenog stanja.

Uhapšen menadžer firme

Slučaj istražuje Drugo lučko odeljenje Nea Mudanje pri Centralnoj lučkoj upravi Soluna.

U okviru preliminarne istrage uhapšen je 53-godišnji menadžer firme koja je iznajmila skuter državljanki Srbije.

Prema navodima grčkih medija, on se tereti za kršenje odredbi Krivičnog zakonika koje se odnose na izlaganje osobe opasnosti i nanošenje telesne povrede iz nehata.

Istragom je utvrđeno da je ženi iz Srbije iznajmljen skuter na vodi iako, kako se navodi, nije posedovala potrebnu dozvolu za upravljanje gliserom.

Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nezgode.