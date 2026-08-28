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Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je u četvrtak izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, trenutno je pod kontrolom.

Najjači vetar u Deliblatskoj peščari tokom noći i u subotu ujutru

Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je u Jutarnjem programu RTS-a da su petak i subota najkritičniji dani kada je reč o opasnosti od rasplamsavanja požara.

Najjači vetar očekuje se tokom noći, kao i u subotu ujutru i pre podne.

Jak vetar, kako je naveo, podstiče širenje vatre tako što požar snabdeva kiseonikom, ali može i da prenese varnice i žar na stotine metara od mesta na kojem je požar izbio.

Republički hidrometeorološki zavod je zbog toga izdao posebno meteorološko upozorenje za područje Deliblatske peščare.

Foto: Marko Karović

Na tom području očekuju se udari vetra brzine od 15 do 17 metara u sekundi, odnosno između 50 i 60 kilometara na čas, dok bi lokalno mogli da dostignu i 70 kilometara na čas.

Požar na regionalnoj deponiji kod Leskovca

Veliki požar izbio je noćas na regionalnoj deponiji Željkovac kod Leskovca. I dalje je na terenu veliki broj vatrogasaca, njih 18, a u gašenju požara pomažu radnici Por Verner Vebera koje gazduje deponijom i radnici i mehanizacija leskovačkih Javnih preduzeća.

Dim sa deponije širi se ka selima Guberevac i Bunibrod.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kaže da je trenutno u Srbiji 12 aktivnih požara dodajući da prvi put da satelit ne očitava žarišta u Deliblatskoj peščari“, rekao je Čaušić gostujući u Dnevniku RTS-a.

Međutim, poziva na oprez, jer vikend pred nama donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje i do 90 kilometara na čas.

Situacija na požarištu na planini Stolovi jutros je znatno povoljnija, ali požar još uvek nije pod kontrolom. Širenje vatre je zaustavljeno sa tri strane, dok je kritično i dalje u podnožju Čikera zbog nepristupačnog terena i jakog vetra.

Foto: Kurir/T.S.

Požar koji je u četvrtak oko podneva izbio na području između Kraljeva i Lučana zahvatio je oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja.

Vatra je sada pod kontrolom, uz vatrogasce na terenu su i brojni meštani.

Šesti dan otkako je aktivan požar u Lukovu kod Vranja. Situacija je stabilnija a vatrogasne ekipe dežiraju i obilaze teren.

Kuće su zaštićene, potvrđeno RTS-u u Sektoru za vanredne situacije, ali su vatrogasci i dalje u pripravnosti.

Kurir/ RTS