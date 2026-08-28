Alarm za vikend: Stižu udari vetra do 90 km/h, rizik od novih požara u Deliblatskoj peščari ekstremno visok
Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je u četvrtak izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, trenutno je pod kontrolom.
Najjači vetar u Deliblatskoj peščari tokom noći i u subotu ujutru
Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je u Jutarnjem programu RTS-a da su petak i subota najkritičniji dani kada je reč o opasnosti od rasplamsavanja požara.
Najjači vetar očekuje se tokom noći, kao i u subotu ujutru i pre podne.
Jak vetar, kako je naveo, podstiče širenje vatre tako što požar snabdeva kiseonikom, ali može i da prenese varnice i žar na stotine metara od mesta na kojem je požar izbio.
Republički hidrometeorološki zavod je zbog toga izdao posebno meteorološko upozorenje za područje Deliblatske peščare.
Na tom području očekuju se udari vetra brzine od 15 do 17 metara u sekundi, odnosno između 50 i 60 kilometara na čas, dok bi lokalno mogli da dostignu i 70 kilometara na čas.
Požar na regionalnoj deponiji kod Leskovca
Veliki požar izbio je noćas na regionalnoj deponiji Željkovac kod Leskovca. I dalje je na terenu veliki broj vatrogasaca, njih 18, a u gašenju požara pomažu radnici Por Verner Vebera koje gazduje deponijom i radnici i mehanizacija leskovačkih Javnih preduzeća.
Dim sa deponije širi se ka selima Guberevac i Bunibrod.
Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kaže da je trenutno u Srbiji 12 aktivnih požara dodajući da prvi put da satelit ne očitava žarišta u Deliblatskoj peščari“, rekao je Čaušić gostujući u Dnevniku RTS-a.
Međutim, poziva na oprez, jer vikend pred nama donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje i do 90 kilometara na čas.
Situacija na požarištu na planini Stolovi jutros je znatno povoljnija, ali požar još uvek nije pod kontrolom. Širenje vatre je zaustavljeno sa tri strane, dok je kritično i dalje u podnožju Čikera zbog nepristupačnog terena i jakog vetra.
Požar koji je u četvrtak oko podneva izbio na području između Kraljeva i Lučana zahvatio je oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja.
Vatra je sada pod kontrolom, uz vatrogasce na terenu su i brojni meštani.
Šesti dan otkako je aktivan požar u Lukovu kod Vranja. Situacija je stabilnija a vatrogasne ekipe dežiraju i obilaze teren.
Kuće su zaštićene, potvrđeno RTS-u u Sektoru za vanredne situacije, ali su vatrogasci i dalje u pripravnosti.
Kurir/ RTS