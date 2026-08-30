Slušaj vest

Letovanje u poznatom grčkom letovalištu Pefkohori na Halkidikiju pretvorilo se u pravu agoniju za jednu četvoročlanu porodicu iz Srbije.

Umesto odmora i uživanja, usledila je drama kada je dete, starosti nepune tri godine, blago dehidriralo.

Traumatično iskustvo

Ono što je trebalo da bude rutinska lekarska pomoć u regionalnoj bolnici u Poligirosu, kako su nam predočili, pretvorilo se u traumatično iskustvo propraćeno neprijatnim tretmanom, nedostatkom osnovne higijene i šokantnim računom na kraju.

Nakon što je lokalni pedijatar u Pefkohoriju pregledao dete, konstatovao je da je najbolje da se odmah upute u Opštu bolnicu u Poligirosu, upozorivši roditelje da će verovatno biti zadržani na posmatranju.

Čekali na pregled dva sata

- Stižemo u bolnicu sa sve bebom od godinu dana, jer nemamo kome da je ostavimo na moru. Na prijemu nas evidentiraju i kažu da čekamo red. Čekali smo na pregled skoro dva sata sa bolesnim detetom i bebom u čekaonici - započinje priču ogorčena majka.

Kada su konačno ušli u ordinaciju, usledio je novi hladan tuš. Prema rečima majke, dočekale su ih dve izuzetno nezainteresovane osobe, doktorka i medicinska sestra koje su jedva govorile engleski jezik.

- Postavljale su pitanja o detetovom stanju, ali su sve vreme bile izuzetno hladne i odbojne. Pri vađenju krvi iz vene, dete su tri žene držale da se ne pomera. On plače, ja pokušavam da ga smirim... Ni jednu jedinu lepu reč detetu niko nije uputio! Ono što bije u oči jeste da su grčka deca, koja su bila pre nas na pregledu, imala sasvim drugačiji, znatno bolji tretman - navodi naša sagovornica.

Osoblje ne zna engleski

Nakon primljene infuzije, majka i dete su prebačeni na odeljenje pedijatrije. Osoblje na odeljenju gotovo uopšte nije govorilo engleski jezik, a komunikacija i informacije o stanju deteta bile su minimalne. Međutim, pravi skandal dogodio se tokom noći.

Dete se u toku noći upiškilo u krevetu u kom je ležalo zajedno sa majkom. U potrazi za pomoći, majka se obratila dežurnoj medicinskoj sestri, ali je umesto razumevanja doživela viku i šokantan odgovor.

"Ležili smo u urinu celo veče"

- Odlazim kod dežurne sestre i molim je za čisti čaršav. Ona počinje da viče na mene i govori kako nema čaršav i da je trebalo da pazim?! Daje mi običnu jednokratnu podlogu za presvlačenje da stavim preko mokraće i kaže da tako legnem. Prozor u sobi nije mogao da se otvori, mokraća se osećala, a moje dete od nepunih tri godine i ja bile smo prinuđeni da ležimo u urinu celo veče - sa ogorčenjem se priseća majka.

Za manje od 24 sata račun 418 evra

Sutradan je dežurna doktorka otpustila dete jer mu se zdravstveno stanje popravilo. Međutim, na izlasku iz bolnice usledio je finansijski šok, račun za manje od 24 sata boravka iznosio je neverovatnih 418 evra.

- Skandalozno! Generalno, stekli smo utisak da loš tretman u toj ustanovi imaju svi stranci, a Srbi posebno. Ali deca... To je ono što je zaista užasno i što mi se zgadilo. Na svu sreću, pre polaska na put uplatili smo privatno zdravstveno osiguranje koje će nam refundirati novac po povratku u Srbiju, a što je najvažnije, dete je sada dobro i oporavljeno - zaključuje majka.

Kurir/Telegraf.rs