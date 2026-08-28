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Episkop bihaćko-petrovački Sergije oglasio se povodom smrti generala Ratka Mladića, poručivši da smrt čoveka ne treba da bude povod za radost, već za molitvu, i da će konačan sud o svima doneti Bog i istorija.

Njegov tekst, objavljen na zvaničnom sajtu Eparhije bihaćko-petrovačke, prenosimo u celosti:

"Upokojio se Ratko Mladić, general, komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Umro je jedan čovek. Još jedna duša odletela je Gospodu. Gospod sudi. Svima i svakome. I zlima i pravednima. I poznatima i nepoznatima. I nama će.

"Smrt nije povod za radost"

Smrt bilo kojeg čoveka ne treba biti povod za radost, već za molitvu, bez obzira o kome se radi. Ali, da li je baš tako? Nije. Oni koji se smatraju vernicima, a takvih je mnogo, starost, bolest, ali i lična tragedija obeležili život.

Episkop bihaćko-petrovački Sergije Foto: Nemanja Nikolić

Bez obzira na ono što smo u životu postigli, odlazimo bez ičega. Kao što reče jedan ruski umetnik, duša nema džepove. Zato oplakujući druge, oplakujemo i sopstvenu smrt.

Ratko Mladić Foto: Dragan Stankovich / Zuma Press / Profimedia

Stiče se utisak, da je jedino Ratko Mladić imao oružje, dok su drugi, umesto pušaka, nosili bukete cveća. Bog će suditi svakome, istorija tek ponekom. Ostavimo vremenu da prosudi, da se mutna reka izbistri, pa ćemo znati kome dolikuje slava a kome sramota.

"Sve pamtimo, nikog ne zaboravljamo"

Lešinari će, znam, kružiti nad odrom generala Mladića, da bi se zlonamernici, pljujući mrtvog čoveka, uzdigli iz sopstvenog blata. Neka je pokoj duši generala Mladića, ali i svima onima koji iz rata nisu izašli živi. Sve pamtimo, nikog ne zaboravljamo. Oprost ištemo, milosti se nadamo! Presvete Vladičice Bogorodice, sve nas urazumi ljubavlju Sina svoga!"

Podsetimo, Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine, u Hagu, gde je služio kaznu doživotnog zatvora.

Prema dostupnim informacijama, general Mladić je tokom boravka u pritvoru pretrpeo dva moždana i srčani udar.

Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (1992-1995). Za vreme ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, komandovao je nizom vojnih operacija.

Ratko Mladić 8. juna 2021. godine pravosnažno je osuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor po 10 od 11 tačaka optužnice.