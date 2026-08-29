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Penzionisani general Vojske Republike Srpske Petar Škrbić izjavio je tokom svedočenja na suđenju generalu Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom da mu je Mladić, na sam dan zauzimanja Srebrenice u julu 1995. godine, lično tražio hitno angažovanje autobusa radi evakuacije muslimanskih civila. Autentični snimci iz tih autobusa kojima su civili prevezeni do Kladnja do danas prestavljaju neke od najvažnijih iz ovog perioda.

Snimci pokazuju generala Mladića, koji je ulazio u svaki autobus, razgovarao sa civilima, rukovao se sa njima i želeo im sreću kako tokom puta na bezbedno, tako i u ostacima njihovih života.

"Ja sam general Mladić, dobro došli, neka vam je srećan put, bićete svi bezbedno prebačeni do Kladnja i nemojte više da okrećete oružje na nas. Srećno vam bilo."

"Dobar dan, kako ste? Je li vi znate ko sam ja? Ja sam general Mladić, idete bezbedno za Kladanj, ništa se ne sekirajte, želim vam srećan put."

"Dobar dan, kako ste? Bićete prebačeni bezbedno za Kladanj, ništa se nemojte plašiti, ja sam general Mladić. Želim vam srećan put i doviđenja."

"Dobar dan, kako ste? Želeli ste me videti, evo me gledate, ja sam general Mladić. Bićete svi bezbedno za Kladanj, ne plašite se ništa, želim vam srećan put, doviđenja."

"Dobar dan, je li vam vrućina mnogo? Želeli ste dugo da me vidite, sad me gledate, ja sam general Mladić. Svi ćete bezbedno biti prebačeni za Kladanj, želim vam srećan put i doviđenja, ne bojte se."

"Dobar dan, kako ste? Evo dugo su vam o meni pričali svašta, sad imate mogućnost da me vidite, ja sam general Mladić. Vi ćete svi bezbedno za Kladanj, ne bojte se ništa. Želim vam srećan put i doviđenja."

"Dobar dan, kako ste? Svašta su vam pričali do sada, sad imate mogućnost da me vidite. Ja sam general Mladić. Ići ćete bezbedno do Kladnja. Želim vam srećan put i doviđenja, ne bojte se ništa, nisam ja onakav kako su neki pričali preko radija i televizije, je li tako? Ja vašu decu i vas spašavam, a naša deca su pobijene 1992. godine u kanjonu Žepe. Doviđenja."

"Dobar dan, dugo ste slušali o meni, sad me gledate, ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobnih, svi ste bezbedni i sve vas prebacujemo za Kladanj. Želimo vam srećan put i doviđenja. Živi bili. Nemojte vi vojno sposobni ponovo na front, nema više oproštaja, sad vam poklanjam život."

Foto: Dragan Stankovich / Zuma Press / Profimedia

U jednom od autobusa vozač je pokušao da najavi generala, na šta mu je Mladić kratko poručio: "Ti da ćutiš, tvoje je da voziš i ugasi cigaru", a zatim nastavio obraćanje narodu i vojno sposobnim muškarcima koji su nosili oružje:

"Ja sam general Mladić, među vama ima i vojno sposobnih koji ste do sada na mene pucali. Svima vam opraštam i poklanjam život, nemojte više dolaziti preda me na front, sledeći put nema oproštaja. Ja sam prema vama milostiv, a vi prema našoj deci niste bili '92. u kanjonu Žepe. Srećan vam put i doviđenja. Svi ćete biti prebačeni za Kladanj. Imaš li ti nešto da kažeš sada? Mehmede, pamet u glavu, mogli ste vi svi da živite ovde, niko vas ne bi dirao, da se vaši nisu laćali naših života i ulazili u naša sela. Srećno, deco, rastite u miru!"

"Dobar dan, ja sam general Mladić. Svašta su vam o meni pričali, a evo smo se sreli. Ne bojte se ništa, svima vam poklanjam život. Idete za Kladanj i živite u miru i ne idite više preda me i moju vojsku, oproštaja neće biti. Sreću vam želim. Žao mi je što je ovoga došlo, ali krivi su neki među vama, ja ne. Srećno!"

"Dobar dan, evo došao je dan da me vidite uživo, je l' tako? Ja sam general Mladić, ništa se ne bojte, idete svi za Kladanj. Želim vam sreću i da više ne ratujemo. Doviđenja. Sreću vam želim i ne bojte se ništa, sve će biti u redu."

"Dobar dan, evo da se vidimo, ja sam general Mladić. Bićete svi prebačeni za Kladanj. Poklanjam vam svima život, vi ste nevini, želim vam sreću, da se snađete u životu i svi da živimo u miru. Doviđenja."

"Dobar dan, ja sam general Mladić, o meni su svašta vam pričali, je l tako? Poklanjam vam život. Idete svi u Kladanj. Niko vas neće dirati i želim vam sreću i da živimo u miru."

"Pamet u glavu, to vam je napravio Alija i njegova banda. Dok je on bio u zatvoru, vi ste bili na slobodi. Kad je on na slobodi, mi smo svi u zatvoru."

"Dobar dan, o meni su vam svašta pričali, sada imate mogućnost da se upoznamo. Ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobnih, ti si naročito jak (pokazao na jednog momka). Poklanjam vam svima život. Idete za Kladanj, najviše je među vama nevinih, a ima i onih koji su bili okrutni. Ali ja nisam ono što su o meni pričali, ja sam ovo što vidite. Želim vam sreću i da živite u miru. Doviđenja."

1/7 Vidi galeriju Ratko Mladić iz ratnih dana Foto: TORBJÖRN ANDERSSON / Expressen / AFP / Profimedia, STRINGER/EPA, PASCAL GUYOT / AFP / Profimedia

General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta, uoči Velike Gospojine, u haškom kazamatu, nakon što je sramni Mehanizam bezdušno odbijao sve garancije predsednika Aleksandra Vučića i države Srbije da mu se omogući palijativno lečenje na slobodi.

Poslednje sate generalovog života obeležila je velika Božija milost, kada ga je u ćeliji ispovedio i pričestio protojerej Boris Topić, nakon čega je Mladić u večnost otišao držeći krst u šaci. Kako je potvrdio ministar pravde Nenad Vujić, general će biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti na lokaciji koju odredi njegova porodica, dok će zvanični Beograd uputiti zvaničan dopis Hagu i zahtevati detaljnu istragu ne samo o uzroku smrti, već i o tome zašto mu je u poslednjim danima života skandalozno uskraćena adekvatna medicinska nega.