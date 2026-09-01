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Ekipa hitne službe Doma zdravlja u Bogatiću porodila je trudnicu Draganu B. (36) u sanitetu, na putu do porodilišta u šabačkom Zdravstvenom centru.

Za iskusnog dr Gorana Jezdimirovića i medicinsku sestru Gordanu Andrić nesvakidašnja intervencija je bila rutinska iako je bebi pupčana vrpca bila vezana oko vrata.

Bebi se malo više žurilo i nije sačekala da sanitet koji je vozio Dušan Vidaković stigne do Šapca. Rodila se samo desetak minuta posle prijema u hitnu službu.

- Majka je prirodnim putem rodila zdravu devojčicu. Imala je jake bolove i nije baš sarađivala sa medicinskom ekipom, ali nakon što se pojavila glavica beba je na ovaj svet stigla za nepunih 30 sekundi. U sanitetu smo uradili sve po protokolu, a majku i bebu su već očekivali na prijemu u porodilištu - rekao je dr Jezdimirović.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Dragani je ovo četvrto dete

Dragani je ovo četvrto dete i po priči bake Vesne ništa nije slutilo da će se mala Katarina, kako će se zvati četvrta unuka, roditi u sanitetu.

- Termin porođaja je sutra, pa je snaha juče bila kod ginekologa na pregledu. Nisu je zadržali u porodilištu već je doktorka rekla da će je primiti u petak. Međutim, jutros je kod kuće dobila jake porođajne bolove, pukao je vodenjak i odmah smo je odvezli u hitnu pomoć u Bogatiću - ispričala je baka Vesna.

Porođaj na zadnjem sedištu "juga"

Srećan zbog još jedne uspešne intervencije u neobičnim uslovima dr Goran Jezdimirović kaže kako mu je ovaj dan najlepši u karijeri uz sličan događaj pre 17 godina kada je bio mlad lekar.

- Tada sam sa medicinskom sestrom Zoricom Sinđelić i tehničarem Sinišom Vidakovićem koji je skučen prostor osvetljavao baterijskom lampom, porodio trudnicu na zadnjem sedištu "juga" na parkingu ispred Doma zdravlja - prisetio se dr Goran Jezdimirović.

Za poslednje tri godine ovo je peti porođaj koji su lekari i medicinski tehničari iz Bogatića uspešno obavili na putu do bolnice.