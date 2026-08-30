Slušaj vest

Srbija će narednih dana biti na udaru velikih vrućina, sa temperaturama do 40 stepeni, dok se za vikend, uz nagli preokret vremena, očekuju lokalni pljuskovi, grmljavina, olujni vetar i grad.

Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana i tokom predstojećeg vikenda, za emisiju "Puls Srbije" otkrio je meteorolog - Nedeljko Todorović.

- Biće i dalje letnja situacija, da tako kažem. Evo, i danas do kraja dana biće suvo i sunčano, a ono što je najznačajnije jeste pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području, posebno u južnom Banatu.

Već predveče povremeno će dostizati brzinu veću od 40 kilometara na sat, što se smatra jakim vetrom. Na području Beograda košava se tek polako zahuktava, a tokom noći i sutra biće povremeno jakog jugoistočnog vetra - rekao je Todorović.

Foto: Kurir Televizija

"Topla košava" donosi jak vetar

Upozorio je na jak jugoistočni vetar koji bi mogao da utiče na situaciju sa požarima, posebno u južnom Banatu.

- To zovemo "topla košava", zato što su i temperature visoke. Još nema hladnog vazduha u istočnoj Evropi koji bi ta košava dovlačila. Značajno je da će i sutra veći deo dana duvati jak jugoistočni vetar, možda sve do dva-tri sata popodne, uz nešto malo oblačnosti koja će dolaziti sa zapada.

Nepovoljno je to za situaciju sa požarima, zato što vetar, pogotovo u južnom Banatu, može da pronađe ostatke žarišta u zemlji. Mislim da tu ne bi trebalo da bude većih problema, jer su ekipe na terenu. Ali, gledajući situaciju kao građanin, značajno je napomenuti da postoji verovatnoća da vetar ponovo rasplamsa požar ukoliko je negde ostalo nešto od žarišta - kaže on.

Meteorolog je najavio kratkotrajno osveženje uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali bez značajnijih padavina.

- S druge strane, sutra popodne dolazi nešto svežiji vazduh, simbolično, da tako kažem, dašak svežine. Lokalno će biti kratkotrajne kiše, a ponegde i slabog pljuska sa grmljavinom, prvenstveno u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. U nedelju, 30. avgusta, isto bi bilo u zapadnim i južnim krajevima, uz kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ali, kada kažem pljuskovi, mislim pre svega na kratkotrajnu kišu.

Nije to ono pravo letnje nevreme i pljusak kakav imamo u junu, julu i maju. Tako da ne možemo da očekujemo neke ozbiljnije količine padavina u narednom periodu - objasnio je meteorolog.

Foto: Marko Karović

- U nedelju stiže diskretno osveženje, za dva-tri stepena, tako da će maksimalne temperature biti od 32 do 35 stepeni. Zatim nas tokom čitave naredne sedmice očekuje relativno stabilno, letnje vreme.

U većini dana maksimalne temperature biće od 30 do 35 stepeni. Ponegde mogu da dostignu i 36, ali to će biti u manjem broju mesta. Ponovo bi se oko 3, 4. i 5. septembra pojavilo malo osveženje, kada bi maksimalna temperatura pala na oko 28-29 stepeni. Ponovo bi bilo i nešto malo kiše. Za sada nema nagle promene vremena, odnosno nema naznaka da će se navući oblaci i da će padati kiša veći deo dana, uz temperaturu ispod 25 stepeni - nastavio je Todorović.

Topla jesen pred nama

Meteorolog je najavio postepeno osveženje do sredine septembra, dok bi jesen mogla da bude topla, uz mogućnost nagle promene vremena tokom oktobra.

- Svaki sledeći prodor svežeg vazduha i oblaka doneće za stepen-dva nižu maksimalnu temperaturu. Minimalne temperature se neće bitnije menjati. Takva situacija mogla bi da potraje do polovine septembra.

Posle nam dolazi jesen ali topla. Evo, sada imamo danas i sutra košavu u toploj vremenskoj zoni, ali je karakteristično da početkom septembra počinje košavska situacija. Samo što temperature još nisu dovoljno niske, pogotovo u istočnoj Evropi, da bi to bila ona hladna varijanta košave. U oktobru, međutim, ne mogu sada da govorim o količini padavina i sličnim detaljima. Mislim da bi se situacija polako mogla okrenuti. Samo da podsetim kakvo je iznenađenje bilo prošle godine. I tada je avgust bio vruć, leto nadprosečno toplo, septembar prijatno topao, a 4. i 5. oktobra je naglo zahladnelo i pao je sneg u planinama.

Foto: Shutterstock

- Da, svi su mislili da će to biti najava neke jake zime. Međutim, situacija se potom smirila i bilo je uobičajeno oktobarsko vreme, kada počinju prvi mrazevi, a po nekim danima i hladna varijanta košave. Tada najbrže padaju maksimalne temperature. Na primer, u oktobru je maksimalna temperatura za većinu mesta početkom meseca oko 20-21 stepen, a krajem meseca oko 16 stepeni. Tu je najveći preokret. Naravno, to se nastavlja i u novembru, ali nemam dovoljno pouzdane izvore da bih mogao detaljno da govorim o tome. Ne mogu da detaljišem šta će biti u oktobru.

Stvarno je nezahvalno prognozirati da li će biti više kiše. Ali generalno, ako smo sada imali nekoliko meseci sa nadprosečnim temperaturama i malo kiše, moguće je da se za mesec, dva ili tri situacija okrene. Tako da je moguće da u novembru, ne mogu da kažem isto za oktobar, imamo nešto više kiše i svežijeg vremena - kaže meteorolog.

Katastrofalne poplave pogodile su Nepal i Tibet, a razmere tragedije iz sata u sat postaju sve veće. Spasilačke ekipe tragaju za stotinama nestalih, među kojima je i državljanka Srbije. O uzrocima ove prirodne katastrofe govorio je meteorolog Todorović.

- To jeste prirodna katastrofa. U tim visokim planinskim predelima Himalaja, odnosno u dolinama gde se dogodila katastrofa, bilo je obilnih kiša. Sada je sezona monsuna i verovatno je došlo do pokretanja zemljišta. To su strme padine, velike planine, duboke i uske doline sa relativno uskim rečnim koritima.

Verovatno je zbog obilja kiše prvo došlo do odrona zemljišta. Pošto je reč o relativno velikoj nadmorskoj visini, tamo je verovatno bilo i snega i leda, pa se sve to sručilo u dolinu i pregradilo reku. Kada se voda nagomilala iza te prirodne brane, nastale od zemlje koja je pala u reku, sve se pokrenulo i kao ogromna bujica blata krenulo niz dolinu. Ne bujica vode, nego bujica blata je krenula. To je toliko brzo išlo da ljudi nisu mogli ni da se sklone, posebno oni koji su bili u samoj dolini - za Kurir televiziju, zaključio je Todorović.

03:04 "TOPLA KOŠAVA" STIŽE U SRBIJU, A ONDA SLEDI PROMENA: Meteorolog Todorović za Kurir televiziju otkrio kakav nas kraj leta čeka Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs