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"Jedna poruka koju sam poslala majci je viđena dva dana nakon što je nestala. To nam daje nadu i veru da je živa", kaže za Kurir ćerka Enise Leković, Srpkinje kojoj se nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta izgubio svaki trag.

Podsetimo, Enisa Leković iz Novog Pazara, državljanka Srbije, nestala je 26. avgusta, kada su severne delove Nepala pogodile razorne bujice. Ona je tog jutra krenula autobusom iz Katmandua ka Dhunčeu, gradu u okrugu Rasuva, a nakon što je izgubila kontakt sa majkom, njen nestanak prijavila je upravo ćerka.

Foto: Printscreen Društvene Mreže

Od tada porodica čeka bilo kakvu informaciju o Enisi, dok spasilačke ekipe u više delova zemlje tragaju za nestalima. Ipak, jedan detalj koji se pojavio dva dana nakon katastrofe sada porodici daje novu nadu.

"Ta poruka je viđena 28. avgusta, dva dana nakon početka poplava, u 9.41 sati po našem vremenu. Jedino je to neki dokaz o tome da je živa i verujemo u nju", kratko je poručila Enisina ćerka za Kurir.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Njena ćerka od nestanka majke pokušava da dođe do informacija na sve moguće načine. Pomoć je ranije zatražila i putem Fejsbuka, gde je objavila apel i zamolila sve koji bi mogli da imaju bilo kakvu informaciju o Enisi da joj se jave.

U objavi je navela i detalje o njenom putovanju, u nadi da bi neko ko se našao na istoj ruti mogao da je prepozna ili da zna nešto o njenom kretanju.

"Putovala je autobusom iz Katmandua, koji je krenuo 26. avgusta 2026. u 6.15 ujutru, u pravcu Dhunčea, na putu ka jezeru Gosajkund. Očekivalo se da će oko 9 sati ujutru napraviti pauzu za čaj u Trishuli Bazaru. Molim vas, preklinjem vas, ako je poznajete, ako ste je videli ili imate bilo kakvu informaciju o njoj, javite mi se", navela je Enisina ćerka u apelu.

Enisa je, prema dosadašnjim informacijama, jedina državljanka Srbije čije se ime našlo na spisku stranih državljana s kojima je nakon katastrofe izgubljen kontakt. Njeno ime objavio je i Turistički odbor Nepala među turistima i putnicima čija sudbina nakon poplava nije poznata.

Foto: Privatna Arhiva

Enisa je, prema dostupnim informacijama, godinama bila zaljubljenik u putovanja i daleke destinacije. Mesecima je objavljivala fotografije i snimke iz Azije, a poslednju objavu na Instagramu imala je 19. avgusta, tačno nedelju dana pre katastrofalnih poplava u Nepalu. Bila je u obilasku nacionalnog parka Čitvan, na oko 130 km južno od oblasti pogođene bujicama.

Foto: Privatna Arhiva

Pre Nepala boravila je i u Indiji i na Tibetu, a na njenom profilu mogu se videti brojni prizori s putovanja - od životinja i prirode do različitih manifestacija i svakodnevnog života ljudi.

Podsetimo, do katastrofe je došlo 26. avgusta na severu Nepala, u području uz granicu sa Kinom, kada su razorne bujice pogodile područje oko reke Bhotekoshi. Ogromna količina vode, blata i kamenja nosila je sve pred sobom, rušeći puteve, mostove i objekte i ostavljajući brojna područja odsečena od ostatka zemlje.

1/33 Vidi galeriju Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Prema poslednjim podacima, u Nepalu su stradale 734 osobe, dok se 2.498 ljudi i dalje vodi kao nestalo. U susednom Tibetu, koji je takođe pogođen katastrofom, potvrđeno je još 16 stradalih i 546 nestalih. Među nestalima je veliki broj stranih državljana, a potragu dodatno otežavaju nepristupačan teren, odroni i uništena infrastruktura.