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Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Svetog proroka Samuila, koji je bio 15. i poslednji sudija Izrailjski. Sveti prorok Samuil ili Šamuel (što na hebrejskom znači "onaj koji sluša Gospoda") bio je starozavetni prorok i živeo je u 11. veku pre nove ere tj. oko 1.100 godina pre rođenja Isusa Hrista.

Legenda kaže da ga je "od Boga isplakala" Ana koja dugo nije mogla da ima dece i da je zbog toga dečaka posvetila Bogu još kada mu je bilo 3 godine. Prema predanju, Samuil je imao 12 godina kada je izrekao svoje prvo proročanstvo - predvideo je božiji gnev koji će se sručiti na dom prvosveštenika Ilije zbog grehova koje su učinili njegovi sinovi. Nakon što se to obistinilo, Samuilo je stekao veliko poštovanje među narodom.

Bilo je to teško vreme za Jevreje kada su bili porobljeni od Filistejaca i prorokovo propovedanje pokajanja i preporoda mnogo je podiglo moral naroda koji je u ovom svetitelju video vođu i dugovnog oca. Priča kaže da se sve zbilo ovako: "I narod se pokaja, i odbaci tuđe idole, kojima služaše, i priznade Samuila kao proroka, sveštenika i sudiju. Tada Samuil pođe s vojskom na Filistejce i s pomoću Božjom smete ih i pobi, i oslobodi zemlju i narod".

Samuilo je osnivač proročke škole – vrste religijsko-moralnog bratstva ili društva, koje je imalo zadatak da probudi u ljudima duh patriotizma i širi prosvećenost. Legenda kaže da je mudro je vladao kao sudija i vodio jevrejski narod do duboke starosti. Umro je u 88. godini života i sahranjen je u Rami. Njegov život je opisan u prvim poglavljima Prve knjige careva.

Prema narodnom verovanju na današnji dan ne bi trebalo raditi nijednu sramnu stvar, a naročito olako uzimati dobro koje ti drugi čine. Budite zahvalni ljudima. Ako se neko ne hvali što vam je pomogao i ne traži nagradu za to, cenite njegov trud. Budite dobri ljudi, prijatelji, prema rođacima, roditeljima, deci.

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