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Dečak (12) iz Valjeva za kojim je trajala potraga od 29. avgusta, jutros je pronađen živ i zdrav, potvrdila je njegova majka.

Kako je rekla, oni su jutros oko 5 sati dobili poziv od žene iz Uba koja ga je zadržala kod sebe, nakon što je videla apel porodice i pozvala roditelje da dođu po njega.

"Mi smo oko 20 časova krenuli iz Valjeva u potragu za njim, za Beograd. Tamo smo sreli neku decu koja su nam rekla da su ga videla. Međutim, sve do 5 jutros nismo znali ništa konkretno.

Tek onda nam se javila gospođa iz Uba koja nam je potvrdila da je naš sin kod nje. Dala nam ga je da ga čujemo i mi smo znali da je to on", rekla je majka za Telegraf.

Prema njihovim saznanjima, dečak je bio do Beograda na vodi, do Obrenovca, pa sve do Uba gde je na kraju i pronađen.

"Išao je da se kupa, kako nam je rekao. On je dobro sada, samo je jako umoran", priča majka nakon uspešne potrage.

Dečak je nestao u subotu otkad je trajala i intenzivna potraga za njim.