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Dečak (12) iz Valjeva za kojim je trajala potraga od 29. avgusta, jutros je pronađen živ i zdrav, potvrdila je njegova majka.

Kako je rekla, oni su jutros oko 5 sati dobili poziv od žene iz Uba koja ga je zadržala kod sebe, nakon što je videla apel porodice i pozvala roditelje da dođu po njega.

"Mi smo oko 20 časova krenuli iz Valjeva u potragu za njim, za Beograd. Tamo smo sreli neku decu koja su nam rekla da su ga videla. Međutim, sve do 5 jutros nismo znali ništa konkretno.

Tek onda nam se javila gospođa iz Uba koja nam je potvrdila da je naš sin kod nje. Dala nam ga je da ga čujemo i mi smo znali da je to on", rekla je majka za Telegraf.

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 Prema njihovim saznanjima, dečak je bio do Beograda na vodi, do Obrenovca, pa sve do Uba gde je na kraju i pronađen.

"Išao je da se kupa, kako nam je rekao. On je dobro sada, samo je jako umoran", priča majka nakon uspešne potrage.

Dečak je nestao u subotu otkad je trajala i intenzivna potraga za njim.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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