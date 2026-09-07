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Visoko u stenama severne Etiopije, na mestu do kojeg se stiže samo uz mnogo hrabrosti i fizičkog napora, nalazi se jedna od najfascinantnijih pravoslavnih crkava na svetu Abuna Yemata Guh. Do ovog drevnog hrama ne vodi put, već više od sat vremena planinarenja, penjanje uz gotovo vertikalnu stenu golim rukama i nogama, a zatim i prolazak uskom liticom iznad provalije duboke oko 250 metara.

Upravo ovo neverovatno mesto posetio je avanturista iz Banjaluke Srđan Dobraš, koji je svoje iskustvo podelio na Instagramu, uz fotografije i snimke koji pokazuju koliko je put do crkve zapravo zahtevan.

- Ovo je najfascinantnija pravoslavna crkva za koju nikad niste čuli - napisao je Dobraš na početku svoje objave.

Kako navodi, put do crkve počinje planinarenjem koje traje duže od sat vremena, ali pravi izazov dolazi tek pred sam cilj. Posetioce tada čeka vertikalna stena visoka oko osam metara, koju je potrebno savladati bez klasične planinarske opreme.

- Da biste došli do njih morate da planinarite više od sat vremena, a ako ste dovoljno hrabri čeka vas zadnja prepreka, vertikalna stena visine osam metara. Uz nju se morate popeti golim rukama i nogama, a tu su i lokalci koji vam pomažu u poduhvatu - opisao je avanturista.

Foto: Printscreen Instagram srdjan dobras

Čak ni činjenica da se, kako kaže, ne plaši visine nije bila dovoljna da ukloni strah u ovom trenutku.

- Iako se ne bojim visine, dlanovi i stopala su mi se konstantno znojili od stresa, ali svaka kap znoja vredi jer ono što vas čeka na vrhu... napisao je Dobraš.

A kada se savlada poslednja prepreka, avantura još nije gotova. Do samog ulaza u crkvu potrebno je proći uskom liticom iznad ogromne provalije, uz oslanjanje na stenu.

- Da biste došli do ulaza morate proći uskom liticom iznad provalije 250 metara, držeći se za stenu i na kraju tog puta - ulaz u jednu od najlepših pravoslavnih crkava - navodi on.

Foto: Printscreen Instagram srdjan dobras

Hram star oko 1.500 godina

Abuna Yemata Guh nalazi se u regionu Tigraj, na severu Etiopije, u okviru planinskog masiva Geralta. Crkva je smeštena na oko 2.580 metara nadmorske visine, dok se sam hram nalazi visoko iznad litice.

Ono što ovo mesto čini još posebnijim jeste njegova istorija. Smatra se da je crkva stara oko 1.500 godina, a unutrašnjost krije drevne zidne slike i tragove višvekovne hrišćanske tradicije karakteristične za Etiopiju.

Do hrama, međutim, nije moguće jednostavno doći automobilom ili običnom pešačkom stazom. Posetioci moraju da savladaju izuzetno strm teren, uključujući i vertikalnu stenu visoku oko osam metara, i to bez sigurnosne opreme, uz pomoć lokalnih vodiča.

U crkvi se čuva Biblija na kozjoj koži

Posebnu vrednost ovom hramu daje i drevna verska tradicija koja se u njemu čuva. U crkvi se nalazi jedinstveni primerak Biblije čiji su listovi izrađeni od kozje kože.

Tekst je ispisan na jeziku ge'ez, drevnom jeziku koji je bio povezan sa Aksumskim carstvom. Iako danas više nije govorni jezik, ge'ez se i dalje koristi u liturgijskom životu Etiopske pravoslavne crkve.

Zbog svog položaja, istorije i načina na koji se do nje dolazi, Abuna Yemata Guh predstavlja jedno od najneobičnijih mesta hrišćanske baštine na svetu.

Sveštenik se svakog dana penje do hrama

Posebno fascinira podatak da crkva nije samo istorijski spomenik već i aktivno mesto bogosluženja. Prema opisu koji je podelio Dobraš, sveštenik stariji od 70 godina svakodnevno se penje do hrama kako bi služio liturgiju.

Za njega ono što je turistima ekstremna avantura predstavlja deo svakodnevnog života i verske službe.

Na kraju svoje objave, Dobraš je pokušao da opiše osećaj koji ga je obuzeo kada je stigao do ovog gotovo nestvarnog mesta.