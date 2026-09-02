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Državljanka Srbije Enisa Leković iz Novog Pazara, za kojom se od 26. avgusta tragalo nakon katastrofalnih poplava u Nepalu, najteži scenario izbegla je pukom slučajnošću. Igrom sudbine, zakasnila je na autobus koji je trebalo da je odveze upravo u područje pogođeno smrtonosnim bujicama.

Dok je njena porodica strepela i na sve načine pokušavala da sazna gde se nalazi, Enisa je, bez telefonske mreže i struje, nastavila put drugom rutom.

Ona se sada, prvi put nakon što joj se 26. avgusta izgubio svaki trag, oglasila na Instagramu i opisala šta joj se događalo tokom dana u kojima je njena porodica strahovala za njen život.

Foto: Instragram Printscreen/enisalekovic

- Hvala Bogu što sam zakasnila na autobus koji je trebalo da me odveze u područje pogođeno katastrofom, koja je, nažalost, odnela mnoge živote - napisala je Enisa na svom Instagram profilu.

Kako je navela, nakon što je zakasnila na prvi autobus, ukrcala se u drugi. Međutim, vozilo koje se vraćalo iz pravca u kojem je trebalo da nastave put upozorilo ih je da je došlo do poplave i da moraju da se vrate.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

- Kada smo stigli drugim autobusom, vozilo koje se vraćalo iz tog pravca reklo nam je da je došlo do poplave i da moramo da se vratimo. Nastavili smo da vozimo još neko vreme. Na kraju nas je policajac obavestio o poplavi i rekao nam da se vratimo. To se dogodilo upravo u trenutku kada je trebalo da krenemo, tako da tada još nismo imali pojma koliko je katastrofa ozbiljna niti koliko je života izgubljeno - navela je Enisa.

Foto: Instragram Printscreen/enisalekovic

Umesto da nastave planiranom rutom, odlučili su da promene pravac i upute se ka Sisipuru.

- Odatle smo počeli naše pešačenje prema Gosainkundu. Nismo imali mobilnu mrežu ni struju i tek nakon što smo stigli počeli smo da čujemo da je katastrofa mnogo veća nego što smo u početku shvatili i da je mnogo života izgubljeno. Pošto nismo imali mrežu niti pouzdane informacije, u potpunosti nismo bili svesni razmera onoga što se dogodilo - opisala je Enisa dramu kroz koju su prošli.

Kako je dalje navela, mnogi Nepalci odmah su se vratili kako bi proverili šta je sa njihovim porodicama. Ona je, međutim, odlučila da ostane još nekoliko dana, nakon čega se bezbedno vratila u Katmandu.

- Mnogi Nepalci su se odmah vratili da provere svoje porodice. Ja sam odlučila da ostanem još nekoliko dana i sada sam bezbedno stigla nazad u Katmandu - rekla je Enisa zahvalivši se svima koji su je tražili i koji su tokom tog perioda bili uz njenu ćerku:

Enisa Leković Foto: Privatna Arhiva

- Moje srce je uz svaku porodicu koja je izgubila voljenu osobu. Molim se za duše onih kojih više nema, za snagu i utehu njihovim porodicama i za to da svi koji se još vode kao nestali budu pronađeni i bezbedno vraćeni svojim domovima. Neka Bog čuva Nepal i sve one koji su pogođeni ovom tragedijom.

Enisina ćerka prošla je kroz dane neizvesnosti ne znajući šta se događa sa njenom majkom. Kako je Kurir već pisao, na sve načine pokušavala je da dođe do bilo kakve informacije o Enisi, a pomoć je ranije zatražila i putem Fejsbuka.

Nadu joj je davala činjenica da je jedna od poruka koje je poslala majci 28. avgusta, dva dana nakon katastrofe, označena kao pročitana.

Upravo je Enisina ćerka u utorak, u Fejsbuk grupi "Trekking in Nepal", prva objavila da je njena majka pronađena i da je bezbedna. Ona je tada zahvalila svima koji su pomagali u potrazi i otkrila da je porodica dobila fotografiju na kojoj se vidi Enisa.

Foto: Facebook/Ines Todorović

- Nadam se da se ovakva katastrofa više nikada neće ponoviti. Molim se za Nepal i za sve porodice koje još tragaju za nekim svojim ili su nekoga izgubile... Znam kroz šta prolazite i molim se za vas. Hvala vam za sve. Ovaj period nikada neće biti zaboravljen, kao ni svi životi koje je ova katastrofa odnela - napisala je.

1/33 Vidi galeriju Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Podsetimo, Enisa Leković iz Novog Pazara nestala je 26. avgusta, kada su severne delove Nepala pogodile razorne bujice. Tog jutra krenula je autobusom iz Katmandua ka Dhunčeu, gradu u okrugu Rasuva, nakon čega je kontakt sa njom prekinut. Nestanak majke prijavila je upravo njena ćerka.