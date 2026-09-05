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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog mučenika Lupa, svetitelja koji je stradao zbog svoje vere u Hrista.

Sveti Lup živeo je u vreme cara Avrelijana. Bio je rob, ali je, kako se navodi u predanju, bio slobodan u Hristu Gospodu, kome je celim svojim bićem verovao i služio.

Ispunjen verom i božanskom revnošću, Sveti Lup je porazbijao mnoge jelinske idole i pobacao ih u morske dubine. Kada su neznabošci i idolopoklonici to videli, silno su se razbesneli i sa isukanim mačevima krenuli na njega, želeći da ga ubiju.

Međutim, dogodilo se čudo. U svom besu počeli su da napadaju i ranjavaju jedni druge, dok je Sveti Lup stajao među njima, nepovređen, i propovedao Božju reč. Hristova sila nije im dopuštala da mu se približe.

Kada nisu uspeli da ga uhvate, neznabošci su iz daljine zategli lukove i počeli da gađaju strelama. I tada se dogodilo isto čudo – strele nisu pogađale Svetog Lupa, već su ranjavale one koji su ih ispaljivali. Svetitelj je stajao među njima kao meta, ali nijedna strela nije uspela da ga povredi.

Posebno čudo dogodilo se jer Sveti Lup tada još nije bio kršten, iako je silno želeo da primi sveto krštenje. Pomolio se Bogu, a potom se sa neba izlila voda i polila ga. Tako je, po Božjoj volji, primio sveto krštenje pred očima neznabožaca, koji su ostali zapanjeni ovim događajem.

Nakon toga Sveti Lup je dobrovoljno predao sebe u ruke svojih mučitelja. Odveli su ga pred igemona, koji je pokušao da ga nagovori da se odrekne Hrista i pokloni idolima. Sveti Lup to nije prihvatio, zbog čega je igemon naredio da ga tuku motkama.

Pošto ni mučenjem nije uspeo da slomi njegovu veru, igemon ga je osudio na smrt mačem.

Tako je Sveti mučenik Lup završio svoj zemaljski život, priklonivši glavu pod mač. Vernici su ga časno sahranili, a prema predanju, njegov grob je kasnije postao mesto na kojem su se ljudi molili za isceljenje od različitih bolesti i neduga.