Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, večeras u ponoć je Saša Radojević, dramaturg i scenarista.

Na samom početku emisije Radojević objašnjava da početak šezdesetih donosi veliki preokret u srpskoj kinematografiji, pre svega kroz prodor modernističkih tendencija. Paralelno sa raskošnim i komercijalnim produkcijama poput „Kapetana Lešija“, razvijaju se male produkcije, eksperimentalni film i autorski pristupi, a kao važan uticaj izdvaja se slovenački film „Ples na kiši“. Govori se i o tome kako su televizija i popularna kultura otvorile prostor za nove forme filmske produkcije.

Ostale teme o kojima će u emisiji biti reči su: