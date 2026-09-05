KAKO SU TELEVIZIJA I POPULARNA KULTURA OTVORILE PROSTOR ZA NOVE FORME FILMSKE PRODUKCIJE? – Saša Radojević u večerašnjem Crvenom kartonu od 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, večeras u ponoć je Saša Radojević, dramaturg i scenarista.
Na samom početku emisije Radojević objašnjava da početak šezdesetih donosi veliki preokret u srpskoj kinematografiji, pre svega kroz prodor modernističkih tendencija. Paralelno sa raskošnim i komercijalnim produkcijama poput „Kapetana Lešija“, razvijaju se male produkcije, eksperimentalni film i autorski pristupi, a kao važan uticaj izdvaja se slovenački film „Ples na kiši“. Govori se i o tome kako su televizija i popularna kultura otvorile prostor za nove forme filmske produkcije.
Ostale teme o kojima će u emisiji biti reči su:
„Mač na Drini“ i pitanje srpskog nacionalnog filma
Partizanska epopeja i film kao ideološko oružje
Od intimističkog filma do Crnog talasa
„Ljubav i moda“ i stvaranje socijalističkog građanstva
Intimisti: male priče umesto velikih ideoloških tema
Tapkaroši i zlatno doba bioskopa
Nova generacija reditelja i uspon filmskih škola
Od kraja socijalizma do „Tesne kože“ i „Žikine dinastije“
Srpski film devedesetih: rat, kriza i „Lepa sela lepo gore“
Disidentstvo kao kulturni kapital
Postratni film i „balkanska“ matrica
Niskobudžetni film i nova mogućnost za autore
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od ponoći na Kurir televiziji.