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U Beogradu je danas na poslednji počinak ispraćen general Ratko Mladić. General Mladić je u prisustvu porodice i više hiljada ljudi sahranjen pored kćerke Ane.

Darko Mladić, sin Ratka Mladića održao je emotivan govor na sahrani svog oca, tokom kojeg se direktno obratio preminulom generalu, govoreći o njegovom životu, porodici, ratnim godinama i poslednjim danima.

"Dragi tata, kad sam te vozio na helikopter koji odlazi u Ukrajinu, rekao si: 'Dao sam reč da ću braniti narod i državu. To je obaveza i čast.' I još: 'Svaki Srbin mora da misli kako će jednog dana pred Lazara, a vojnik i oficir još mora i pred Miloša'", rekao je Darko Mladić.

Govoreći o životu svog oca, naveo je da je Ratko Mladić "uvek bio borac i pobednik", još od rođenja 1943. godine, usred Drugog svetskog rata.

"U našu kuću došao je tifus kad si imao 40 dana. Preživeo si i pobedio si. Ostao si bez oca na kraju rata. U operaciji za oslobođenje Sarajeva, otac, moj deda Neđo Mladić, u borbi protiv ustaša u selu Šunja smrtno je ranjen. Pre toga je stigao da te krsti. On je došao iz partizana, a kum je došao iz četnika i zajedno su te krstili. To je bila tvoja snaga. Još nisi bio ni svestan, a već si mirio Srbe", kazao je.

Darko je zatim govorio o teškom posleratnom životu svog oca i njegove porodice.

"Kasnije, težak posleratni život. Tvoja majka odgaja tebe, sestru Milicu, brata Milivoja, brata Bogdana i Marka, koji su ostali kao siročići bez oca i majke. Ona sama, nije se preudavala nikad. Samo Bog zna kako se snašla. Ali uspela je sve da vas odgoji kao časne i poštene ljude."

"Sanjao si da da budeš doktor"

Darko Mladić potom je ispričao kako je njegov otac otišao u vojnu školu i naveo da je prvobitno želeo da postane lekar.

"Otišao si sa 50 dinara i kartonskim koferom u Srednju vojnu školu u Zemunu. Sanjao si da budeš doktor. Falio je 21 dinar opštini da ti da stipendiju i zato si postao vojnik."

Potom je preneo reči za koje kaže da mu ih je otac kasnije govorio.

"Jedan hirurg na stolu, ako je dobar, spase jedan život, a oficir u borbi, ako je dobar, može da spase hiljade."

1/12 Vidi galeriju Sahrana generala Ratka Mladića Foto: Nemanja Nikolić

"Ti si spasao narod", dodao je Darko Mladić.

U nastavku govora osvrnuo se na ratne godine i situacije u kojima je, prema njegovim rečima, život njegovog oca bio ugrožen.

"Bog te je sam nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije hteo. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka s glave nije pala. Tri puta si ranjavan, srpske granate su padale metar, nekoliko metara od tebe. Bog te je čuvao."

"Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna", dodao je.

"Pokušali da te ubiju više puta"

Darko Mladić je potom izneo niz tvrdnji o pokušajima da njegov otac bude ubijen, potkupljen i zastrašen.

"Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su ti ćerku, nisu uspeli."

Foto: Screenshot

Govoreći o sudskim procesima protiv svog oca, izneo je i oštre optužbe na račun međunarodnih sudova.

"I na kraju ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišljaju laži o tebi, da bi te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje."

Darko se obratio okupljenima:

"Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac."

"Evo, došao je taj dan", govorio o mestu na kojem će njegov otac biti sahranjen, navodeći da mu je Ratko ranije rekao da upravo tu želi da počiva.

Foto: Nemanja Nikolić

"Ovde smo izabrali ovo mesto za večni počinak naše porodice. Tada si mi rekao da želiš ovde da legneš. Evo, došao je taj dan."

Zahvalio je svojoj baki na načinu na koji je odgajila njegovog oca i zamolio Ratka za oproštaj ukoliko u nečemu nije bio dostojan vrednosti koje mu je preneo.

"Hvala tvojoj majci što te je tako vaspitala, što si preneo te vrednosti na nas i oprosti ako u nečemu, bilo čemu, nisam bio dostojan."

Potom je usledio jedan od najemotivnijih delova njegovog obraćanja.

"Danas polaziš da se sretneš sa Anom, sa svojom majkom, sa bratom Ilijom, sa sestrom Milicom i sa našim precima. Ali danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša. Pogledaj sa čime izlaziš. Ne moram ništa da nabrajam, narod nam je svedok, Bog nam je svedok", zavapio je i slomio se u suzama.

Darko je tokom govora izneo i optužbe u vezi sa boravkom i zdravstvenim stanjem svog oca u Hagu.

"Neprijatelji su te ubijali u Hagu. Tri puta su pokušali i priznali da si čudom preživeo. Početkom ovoga avgusta rekli su mi: 'Sada se nećeš izvući. U radili su to na naše oči, na moje oči, na oči celoga sveta. Ne znam da li ćemo uspeti svetu to da pokažemo. Ali Bog vidi i Bog zna i meni je to dovoljno."

1/16 Vidi galeriju Sahrana generala Ratka Mladića Foto: Damir Dervišagić

Darko Mladić se potom direktno obratio ocu.

"Ja tebi govorim jer nema mrtvih. Ti si samo promenio svet u kome obitavaš, u kome tvoje telo već odavno nije imalo ni trunke snage da živi, ali ti si živeo zahvaljujući svojoj volji. I tako si se borio i pobedio si."

"Putuj, oče, putuj, komandante"

Na kraju govora Darko Mladić oprostio se od oca.

"Putuj, oče, putuj, komandante. Nama ostaje da se ponosimo tobom i da nikada ne izneverimo ono za šta si dao ceo svoj život i svoju porodicu."

Darko se zahvalio okupljenima koji su došli da isprate njegovog oca, generala Ratka Mladića.

"Hvala svima. Vi ste naša pobeda i naša uteha i ja sam siguran da se moj otac sad raduje zbog svih vas ovde, zbog dece koja su se rodila, a neko je hteo da se ne rode. Ja dobijam pisma od dece koja mi pišu da su rođena zahvaljujući generalu Mladiću."

"Vi svi znate dokle je naša vojska došla, tamo ima Srba. Tamo gde naše vojske nema, nema više ništa i niko se ne uzbuđuje zbog toga."

Govor je završio porukom da je Ratko Mladić svojom smrću ponovo ujedinio srpski narod.

"Ali mi smo sebi jedini svedoci i snaga i ovakvi kakvi smo danas bićemo doveka, a Ratko je i u svojoj smrti ponovo ujedinio srpski narod, drugi put - prvi put kad je otišao da ga brani i danas kad ga ispraćamo. Hvala vam svima", završio je Darko Mladić.